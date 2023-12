Zmienia jelenie w zombie. Czy może przenieść się na ludzi?

Czy choroba jeleni zamieni nas w zombie?

Czy to możliwe, żeby choroba jeleniowatych przeniosła się na ludzi, zmieniając nas w zombie? Chociaż brzmi to raczej jak scenariusz kiepskiego horroru, a nie rzeczywistość, naukowcy dokładnie przyglądają się ognisku choroby rozprzestrzeniającej się właśnie po parku Yellowstone, opisując je jako "wolno postępującą katastrofę".

"Choroba zombie", a mówiąc precyzyjniej przewlekła choroba wyniszczająca (CWD), która aktualnie atakuje jelenie, łosie czy renifery w Stanach Zjednoczonych, budzi coraz większe obawy. Szacuje się, że w zeszłym roku choroba dotknęła setek zwierząt, a w miarę jej rozprzestrzeniania się eksperci zastanawiają się, czy może przenieść się na ludzi.

Jako choroba prionowa, CWD zachowuje się podobnie do "choroby szalonych krów", czyli gąbczastej encefalopatii bydła (BSE). W tym sensie, że może upłynąć ponad rok, zanim zakażone zwierzę zacznie wykazywać objawy - najczęstsze objawy to dramatyczna utrata masy ciała, niepewny chód i letarg, stąd porównanie do zombie.

Jednym z kluczowych zagrożeń zarażenia chorobami prionowymi jest spożycie zakażonego mięsa. W przypadku BSE spożycie zakażonej wołowiny może wywołać u człowieka postać tej samej choroby, znanej jako choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD).

To rzadka, ale śmiertelna choroba, objawiająca się szybko postępującym uszkodzeniem mózgu i chociaż badane są możliwe metody leczenia, obecnie nie jest znane lekarstwo. Stąd nawet rzadkie przypadki stanowią znaczne zagrożenie ze względu na ciężkość choroby.