Zrób to sam! Szczepionka na grypę do samodzielnego podania

I nie chodzi tu wcale o jakiś nowy preparat, ale szczepionkę FluMist firmy AstraZeneca, wykorzystującą osłabioną formę żywego wirusa grypy. Została ona dopuszczona do stosowania przez podmioty świadczące opiekę zdrowotną już w 2003 r., ale teraz będzie dostępna w aptekach internetowych jako produkt do samodzielnego podania (wciąż potrzebne będą ocena przesiewowa i recepta).

Grypa zabija. Nie lekceważ jej

Preparat jest zatwierdzony do stosowania u osób w wieku od 2 do 49 lat, a każda osoba powyżej 18. roku życia będzie uprawniona do podania go sobie lub innej osobie. FDA, opierając się na niedawne badanie wskazujące, że możliwość szczepień w domu może zwiększyć liczbę chętnych, chce w ten sposób poprawić wyszczepialność, która od sezonu 2020-21 spadła o 3,3 proc.

A warto pamiętać, że według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) sezonowa grypa powoduje co roku około miliarda zakażeń, w tym nawet 650 tys. zgonów, więc mamy do czynienia z dobrze znanym, ale wciąż bardzo groźnym przeciwnikiem, szczególnie dla osób z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego czy w stanach obniżonej odporności, gdzie szczepienie zalecane jest ze względów klinicznych.

Dzisiejsze zatwierdzenie pierwszej szczepionki przeciw grypie do samodzielnego podania lub podania przez opiekunów zapewnia nową opcję otrzymania bezpiecznej i skutecznej sezonowej szczepionki przeciw grypie, z potencjalnie większą wygodą, elastycznością i dostępnością dla osób i rodzin. powiedział Peter Marks z FDA.