Czy w marcu będzie jak w garncu? Zobacz jaką pogodę przyniesie nam wiosna

W weekend mogliśmy się cieszyć piękną wiosenną pogodą. Ale jak zgodnie z przysłowiem "w marcu jak w garncu", pogoda zmiesza niemal wszystko, co możliwe. Początek wiosny przyniesie zarówno deszcz, śnieg, słońce, chmury, porywisty wiatr, ciepłe dni jak i mrozy.

Jaką pogodę przyniesie początek wiosny?

Po ciepłym i wiosennym weekendzie IMGW prognozuje pogodę spod znaku przedwiośnia. Początek tygodnia przyniósł nam zachmurzenie i temperatury od 7 do 12 st. C. W Beskidach i Bieszczadach może padać śnieg z deszczem, a w Tatrach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany. W środę może trochę popadać i trzeba przygotować się na porywisty wiatr. Temperatura od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Równie zróżnicowany pod względem temperatury będzie czwartek i piątek, a to za sprawą frontu, których nieco ochłodzi północną część kraju do około 9 st. C i w piątek możne przynieść burze. Na południu można spodziewać się nawet 18 stopni.

W weekend również będzie mocno wiało, nawet do 85 km/h nad morzem i 70 km/h podczas burz, które gdzieniegdzie mogą się pojawić. Temperatura maksymalna od 8 st. C. na północy do 14-16 st. C na południu kraju.