Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, święto w Kościele katolickim zwane potocznie Bożym Ciałem to ruchoma data, przypadająca od końca maja do końca czerwca. W tym roku przypada na 30 maja, jest dniem wolnym od pracy. Dla wielu osób to również okazja do odpoczynku, tym bardziej że wystarczy wziąć jeden dzień urlopu i można spokojnie wypoczywać przez cztery dni, od 30 maja do 2 czerwca. W tym roku długi weekend obejmuje również Dzień Dziecka.



Przełom maja i czerwca to czas, kiedy większość z nas liczy już na wyższe temperatury i słoneczną pogodę, dzięki czemu będzie można wyjechać na krótki urlop, wybrać się na spacer lub choćby spędzić przyjemnie czas na swojej działce. Czy możemy liczyć na piękną pogodę?

Jaka będzie pogoda w Boże Ciało 2024?

Po całkiem udanej Wielkanocy i długim weekendzie majowym trochę rozpieszczeni przez pogodę liczymy na to, że meteorolodzy będą mieli dobre wiadomości. Na razie prognozy wydają się optymistyczne - będzie ciepło, a nawet upalnie.

Nad Polskę napłyną ciepłe i wilgotne masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego. To oznacza wzrost temperatur w ciągu dnia i ciepłe noce. Mapy udostępnione przez IMGW wskazują, że niemal w całym kraju temperatura przekroczy 20 st. C., a miejscami termometry wskażą nawet 27-29 st. C, przy czym najgoręcej będzie we wschodniej części kraju. Pomimo tak ciepłych dni modele nie wskazują na wystąpienie tropikalnych nocy (tj. pow. 20 st. C), dzięki czemu nasze organizmy będą mogły wypocząć.

Pomimo ciepłych dni, na wyjazd warto wziąć ze sobą coś od deszczu. Napływ ciepłego zwrotnikowego powietrza sprawi, że lokalnie mogą tworzyć się mocno rozbudowane chmury Cumulonimbus, które przyniosą przelotne burze i deszcz. Nie będą związane z przejściem frontu, a unoszeniem się mas nagrzanego powietrza - konwekcją. Potwierdzają to mapy IMGW. W czwartek 30 maja większe opady możliwe w woj. kujawsko-pomorskim oraz na południu Polski. W piątek i niedzielę deszczowo w zachodniej części kraju. Sobotni Dzień Dziecka przyniesie zachmurzenie w większości kraju, ale w wielu miejscach opad nie przekroczy 1 mm. Większe opady na północy, a także w rejonie Sudetów i Tatr.