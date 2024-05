Pływające samochody i przewrócone pociągi. Europa przegrywa z żywiołem

Gwałtowne burze, porywisty wiatr i ulewne deszcze dosłownie pustoszą europejskie miasta. Choć ludzie próbują walczyć z żywiołem, potyczka z góry wydaje się skazana na przegraną i jedyne co pozostaje, to ewakuacja. Mało tego? Do dołóżmy jeszcze trzęsienia ziemi. Nagrania, które obiegają internet, przerażają.

Zdjęcie Europa walczy z żywiołem / @jummi_1.0/TikTok/MeteoNews 24/X / 123RF/PICSEL