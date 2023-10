Pogoda w październiku. Kiedy w Polsce spadnie śnieg?

Początek tygodnia będzie dość chłodny, w nocy pojawią się przygruntowe przymrozki. Dziś w szczytowych partiach Karpat opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. informuje IMGW

Czy mroźna pogoda utrzyma się na południu i śnieg pojawi się w pozostałej części kraju?

Chłodny, a miejscami mroźny poranek spowodowany był napływem arktycznej masy powietrza. W kolejnych dniach temperatura będzie rosła. W środę termometry ponownie przekroczą 20 stopni, a kulminacja nastąpi w sobotę. W północnej części kraju termometry mogą wskazać od 19 do 21 stopni Celsjusza, w centrum do 25 st. C. W południowej części kraju temperatura bardziej zróżnicowana od 20 do nawet 26 st. C.