Tegoroczne lato będzie inne od poprzednich. Jest prognoza pogody na wakacje
Tegoroczne lato w Polsce zapowiada się jako umiarkowane pod względem temperatur i opadów, bez większych ekstremów pogodowych. Synoptycy prognozują, że średnie temperatury będą nieznacznie powyżej normy, a opadów ma być nawet trochę więcej niż zazwyczaj. W różnych regionach Polski wystąpią okresy zarówno cieplejsze, jak i chłodniejsze, ale całościowo lato wpisze się w charakter typowy dla naszego klimatu.
Lato w Polsce będzie w granicach normy wieloletniej
Według najnowszych prognoz sezonowych tegoroczne lato w Polsce nie powinno przynieść ekstremów, a raczej umiarkowaną, dość typową aurę. Modele meteorologiczne wskazują, że zarówno temperatury, jak i opady będą oscylować wokół normy wieloletniej, z lekką tendencją do wartości wyższych.
Choć początek roku zaskoczył nas wysokimi temperaturami - szczególnie bardzo ciepłym marcem, który może zapisać się jako najcieplejszy w historii pomiarów w Polsce - kolejne miesiące mają już być bardziej stonowane. Wiosna, czyli kwiecień i maj, zapowiada się jako okres z temperaturami bliskimi średniej i większą ilością opadów, zwłaszcza w maju.
Same wakacje nie powinny być ani wyjątkowo chłodne, ani rekordowo gorące. Prognozy wskazują na przewagę dni ciepłych, ale przeplatanych krótkimi okresami upałów i chwilowymi ochłodzeniami. Odchylenie wartości ma być niewielkie - rzędu około 0,5-1 st. Cel. powyżej normy.
W czerwcu i lipcu najwyższe temperatury prognozowane są głównie na południu kraju. W sierpniu natomiast najbielej może nuć na zachodzie. Dodatkowo według krajowych prognoz czerwiec ma być lekko cieplejszy niż zwykle, natomiast lipiec może już mieścić się w normie.
Burze i brak suszy
Lato w Polsce to tradycyjnie najbardziej wilgotna pora roku i wiele wskazuje na to, że tym razem będzie podobnie. Prognozy sugerują, że opadów nie zabraknie - ich suma ma być nieco wyższa niż norma. Najczęściej będą to intensywne, lokalne burze. Obecnie nic nie wskazuje na ryzyko poważnej suszy w skali całego kraju.
Trzeba jednak pamiętać, że prognozy sezonowe mają charakter orientacyjny. Są tworzone z dużym wyprzedzeniem i obarczone są sporym ryzykiem błędu, dlaczego rzeczywisty przebieg lata może jeszcze ulec zmianie.