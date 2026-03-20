Lato w Polsce będzie w granicach normy wieloletniej

Według najnowszych prognoz sezonowych tegoroczne lato w Polsce nie powinno przynieść ekstremów, a raczej umiarkowaną, dość typową aurę. Modele meteorologiczne wskazują, że zarówno temperatury, jak i opady będą oscylować wokół normy wieloletniej, z lekką tendencją do wartości wyższych.

Choć początek roku zaskoczył nas wysokimi temperaturami - szczególnie bardzo ciepłym marcem, który może zapisać się jako najcieplejszy w historii pomiarów w Polsce - kolejne miesiące mają już być bardziej stonowane. Wiosna, czyli kwiecień i maj, zapowiada się jako okres z temperaturami bliskimi średniej i większą ilością opadów, zwłaszcza w maju.

Marzec w tym roku był naprawdę ciepły. IMGW (screen modele.imgw.pl) materiał zewnętrzny

Same wakacje nie powinny być ani wyjątkowo chłodne, ani rekordowo gorące. Prognozy wskazują na przewagę dni ciepłych, ale przeplatanych krótkimi okresami upałów i chwilowymi ochłodzeniami. Odchylenie wartości ma być niewielkie - rzędu około 0,5-1 st. Cel. powyżej normy.

W czerwcu i lipcu najwyższe temperatury prognozowane są głównie na południu kraju. W sierpniu natomiast najbielej może nuć na zachodzie. Dodatkowo według krajowych prognoz czerwiec ma być lekko cieplejszy niż zwykle, natomiast lipiec może już mieścić się w normie.

W lipcu będzie cieplej na południu. IMGW (screen modele.imgw.pl) materiał zewnętrzny

Burze i brak suszy

Lato w Polsce to tradycyjnie najbardziej wilgotna pora roku i wiele wskazuje na to, że tym razem będzie podobnie. Prognozy sugerują, że opadów nie zabraknie - ich suma ma być nieco wyższa niż norma. Najczęściej będą to intensywne, lokalne burze. Obecnie nic nie wskazuje na ryzyko poważnej suszy w skali całego kraju.

Trzeba jednak pamiętać, że prognozy sezonowe mają charakter orientacyjny. Są tworzone z dużym wyprzedzeniem i obarczone są sporym ryzykiem błędu, dlaczego rzeczywisty przebieg lata może jeszcze ulec zmianie.

