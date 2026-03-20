Wraca ochłodzenie. Czeka nas biała Wielkanoc?

Po kilkunastu dniach wyraźnego ocieplenia pojawiło się przekonanie, że pogoda na dobre weszła w stabilną fazę. Najnowsze prognozy pokazują jednak inny scenariusz, w którym druga połowa marca i początek kwietnia przyniosą wyraźne ochłodzenie. Dane długoterminowe IMGW wskazują, że temperatury mogą spaść poniżej normy wieloletniej, a liczba dni z opadami wzrośnie szczególnie na zachodzie i południu kraju, co oznacza mniej sprzyjające warunki na okres świąteczny.

Pierwsze sygnały zmiany pogody pojawiają się jeszcze przed Wielkanocą. Model GFS, rozwijany przez amerykańską NOAA, wskazuje, że 25 marca przez Polskę może przejść chłodny front atmosferyczny, przynoszący opady śniegu i deszczu w pasie od północy przez centrum po południowy zachód. W kolejnych godzinach śnieg ma stopniowo przechodzić w opady deszczu, a zimowa aura utrzyma się najdłużej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, co wpisuje się w typowy dla tego okresu układ mas powietrza.

W ocenie meteorologów kluczowy jest nie sam śnieg, lecz ogólny kierunek zmian. Początek kwietnia ma być okresem częstych wahań temperatury, z naprzemiennymi ochłodzeniami i krótkimi epizodami cieplejszej pogody, a także z większą wilgotnością i opadami. Wielkanoc, która w 2026 roku przypada już 5 i 6 kwietnia, może więc upłynąć w warunkach chłodniejszych niż zwykle, z możliwym deszczem ze śniegiem i nocnymi przymrozkami, choć scenariusz trwałej pokrywy śnieżnej w całym kraju pozostaje mało prawdopodobny.

Kiedy w Polsce na Wielkanoc był śnieg?

Śnieg raczej nie kojarzy się z Wielkanocą, ale w polskich warunkach klimatycznych trudno uznać go za coś wyjątkowego. Wynika to przede wszystkim z ruchomego charakteru świąt, które mogą przypadać między 22 marca a 25 kwietnia. W 2026 roku Wielkanoc wypada 5 i 6 kwietnia, czyli w terminie bliższym chłodniejszej części tego przedziału, gdy nocne przymrozki i incydenty śnieżne wciąż są możliwe.

Najczęściej przywoływanym przykładem pozostaje Wielkanoc 2013 roku, kiedy w wielu regionach Polski pojawiły się intensywne opady śniegu. Pod koniec marca i na początku kwietnia warunki na drogach przypominały środek zimy, a w części kraju odnotowano kilkucentymetrową, a lokalnie nawet kilkunastocentymetrową pokrywę śnieżną. Utrudnienia dotyczyły zarówno ruchu drogowego, jak i transportu kolejowego, a wielu kierowców zdążyło wcześniej zmienić opony na letnie. Skala zjawiska była na tyle duża, że świąteczny okres został zapamiętany jako jeden z najbardziej śnieżnych epizodów wiosennych ostatnich dekad.

Z punktu widzenia statystyki klimatycznej takie sytuacje wpisują się w dobrze rozpoznany schemat wiosennej zmienności, który od lat oddaje przysłowie "kwiecień plecień". Początek kwietnia w Polsce oznacza naprzemienne występowanie cieplejszych dni z temperaturą przekraczającą 15 stopni oraz nagłych ochłodzeń, którym mogą towarzyszyć opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, szczególnie nocami i nad ranem, co potwierdzają również dane IMGW wskazujące na możliwość pojawiania się pokrywy śnieżnej jeszcze w pierwszej dekadzie miesiąca. Historia pogody pokazuje, że takie epizody potrafią występować nawet później, czego przykładem pozostaje 1 maja 1985 roku, gdy w wielu regionach kraju śnieg towarzyszył pochodom pierwszomajowym, tworząc wyraźnie zimową scenerię w środku kalendarzowej wiosny.

Wyjątkowe tramwaje w Budapeszcie. "Można je naprawić młotkiem i pilnikiem" © 2026 Associated Press