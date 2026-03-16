Julia Król

Marzec to idealny czas na wakacje, ponieważ turystów jest niewielu, a ceny noclegów i wyjazdów drastycznie spadają nawet o 70 proc. w porównaniu do szczytu sezonu. Zarówno podróże krajowe, jak i zagraniczne wypadają wtedy wyjątkowo korzystnie cenowo, ale trzeba działać szybko, bo zainteresowanie wkrótce wzrośnie.

Jak zorganizować wakacje taniej? Marzec to najlepszy miesiąc na wyjazd

Najtańszy miesiąc na wakacje? Marzec zaskakuje, ceny spadają o 70 procent

Choć wielu turystów planuje wakacje w środku lata, oczywiste jest, że to nie najlepszy moment dla portfela. Analizy rynku turystycznego pokazują, że istnieje miesiąc, w którym wypoczynek w Polsce może być wyraźnie tańszy niż w szczycie sezonu - nawet o 70 procent. Osoby, które chcą zapłacić mniej za noclegi czy pakiety pobytowe, powinny jednak działać szybko.

Eksperci branży turystycznej wskazują, że jednym z najkorzystniejszych momentów na wyjazd okazuje się początek sezonu turystycznego, czyli marzec. W tym czasie pogoda bywa już sprzyjająca, a jednocześnie wielu podróżnych nie rozpoczęło jeszcze wakacji. Dzięki temu noclegi są tańsze, a popularne miejscowości nie są tak zatłoczone jak w lipcu czy sierpniu. Jednocześnie jest to przełom między feriami zimowymi a Wielkanocą, co sprawia, że w wielu ośrodkach turystycznych panuje większy spokój, więc proponują one turystom oferty last minute.

Zobacz również:

Chcesz zapłacić dużo mniej za wyjazd w kraju lub za granicę? Jedź w marcu

Dane z rynku wyraźnie pokazują, że ceny w sezonie letnim potrafią być nawet kilkadziesiąt procent wyższe niż poza jego szczytem. W najpopularniejszych kurortach nad morzem czy w górach w Polsce koszt noclegu dla dwóch osób w wakacje sięga do 780 zł za dobę, podczas gdy w marcu bywa niższy nawet o 300 zł.

Zagraniczne wycieczki także są tańsze. Europejskie miasta mają wiele do zaoferowania, a w marcu kuszą cenami. Do Rzymu dolecimy tanio Wizz Airem i Ryanairem z Warszawy, Krakowa czy Poznania. Podróż do Budapesztu również nie jest droga. Do stolicy Węgier najwygodniej dotrzeć transportem naziemnym, na przykład korzystając z usług PKP Intercity bądź FlixBusa. Koszt biletu w jedną stronę to zwykle około 80 złotych.

Jeśli chcesz wybrać najbardziej ekonomiczny miesiąc na urlop, nie zwlekaj z decyzją. Wraz ze zbliżającą się Wielkanocą zainteresowanie ofertami wzrośnie - to czas, kiedy najkorzystniejsze propozycje last minute szybko się wyprzedają.

Najnowsze