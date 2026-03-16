Najtańszy miesiąc na wakacje? Marzec zaskakuje, ceny spadają o 70 procent

Choć wielu turystów planuje wakacje w środku lata, oczywiste jest, że to nie najlepszy moment dla portfela. Analizy rynku turystycznego pokazują, że istnieje miesiąc, w którym wypoczynek w Polsce może być wyraźnie tańszy niż w szczycie sezonu - nawet o 70 procent. Osoby, które chcą zapłacić mniej za noclegi czy pakiety pobytowe, powinny jednak działać szybko.

Eksperci branży turystycznej wskazują, że jednym z najkorzystniejszych momentów na wyjazd okazuje się początek sezonu turystycznego, czyli marzec. W tym czasie pogoda bywa już sprzyjająca, a jednocześnie wielu podróżnych nie rozpoczęło jeszcze wakacji. Dzięki temu noclegi są tańsze, a popularne miejscowości nie są tak zatłoczone jak w lipcu czy sierpniu. Jednocześnie jest to przełom między feriami zimowymi a Wielkanocą, co sprawia, że w wielu ośrodkach turystycznych panuje większy spokój, więc proponują one turystom oferty last minute.

Chcesz zapłacić dużo mniej za wyjazd w kraju lub za granicę? Jedź w marcu

Dane z rynku wyraźnie pokazują, że ceny w sezonie letnim potrafią być nawet kilkadziesiąt procent wyższe niż poza jego szczytem. W najpopularniejszych kurortach nad morzem czy w górach w Polsce koszt noclegu dla dwóch osób w wakacje sięga do 780 zł za dobę, podczas gdy w marcu bywa niższy nawet o 300 zł.

Zagraniczne wycieczki także są tańsze. Europejskie miasta mają wiele do zaoferowania, a w marcu kuszą cenami. Do Rzymu dolecimy tanio Wizz Airem i Ryanairem z Warszawy, Krakowa czy Poznania. Podróż do Budapesztu również nie jest droga. Do stolicy Węgier najwygodniej dotrzeć transportem naziemnym, na przykład korzystając z usług PKP Intercity bądź FlixBusa. Koszt biletu w jedną stronę to zwykle około 80 złotych.

Jeśli chcesz wybrać najbardziej ekonomiczny miesiąc na urlop, nie zwlekaj z decyzją. Wraz ze zbliżającą się Wielkanocą zainteresowanie ofertami wzrośnie - to czas, kiedy najkorzystniejsze propozycje last minute szybko się wyprzedają.

