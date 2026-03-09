Ciepły marzec powoli dobiega końca. Przed nami znów chłodniejsza pogoda

Początek marca w tym roku zaskoczył wyjątkowo przyjemną aurą. W wielu regionach Polski jest słonecznie, sucho i znacznie cieplej niż zwykle o tej porze roku. Najnowsze prognozy wskazują jednak, że taka pogoda nie utrzyma się długo - w drugiej połowie miesiąca może nastąpić wyraźny zwrot.

Możemy cieszyć się ciepłem jeszcze przez parę dni

Najbliższe dni wciąż będą przypominały raczej pełnię wiosny niż jej początek. Polska pozostaje pod wpływem układów wysokiego ciśnienia, które przynoszą dużo słońca oraz napływ bardzo ciepłego powietrza. To sprawia, że temperatury w ciągu dnia w wielu miejscach będą zdecydowanie wyższe, niż wskazuje wieloletnia średnia.

Według prognoz w tym tygodniu wartości na termometrach mogą być nawet o 4-6 st. Cel. wyższe niż przeciętnie w pierwsze połowie marca. W większości regionów popołudniami temperatura osiągnie do 17 stopni, a na zachodzie i południu miejscami może zbliżyć się do nawet 20 st. Cel. Chłodniej będzie jedynie nad morzem oraz wzdłuż zachodniej granicy, gdzie słupki rtęci pokażą zaledwie 10 stopni.

Nie warto chować jeszcze kurtek

Chociaż nadchodzący tydzień zapowiada się bardzo przyjemnie, długoterminowe prognozy zaczynają sygnalizować zmianę w pogodzie. Meteorolodzy przewidują, że po połowie marca może dojść do pogorszenia warunków atmosferycznych. Wraz z tą zmianą do Polski ma napłynąć chłodniejsze powietrze, co przełoży się na spadek temperatur. Oprócz tego zwiększy się prawdopodobieństwo opadów, od których zdążyliśmy się już odzwyczaić.

W drugiej połowie marca będzie chłodniej. forest-fire.emergency.copernicus.eu/zrzut ekranu materiał zewnętrzny

Należy pamiętać, że marzec jest okresem przejściowym między zimą a wiosną, dlatego gwałtowne wahania temperatur i zmiany pogody są w tym czasie normalne. Nawet jeśli przez kilka dni panują niemal wiosenne warunki, kolejne tygodnie mogą przynieść chłód i zmienną aurę, dlatego nie chowajmy jeszcze kurtek zimowych. Nic nie wskazuje na natychmiastowe załamanie pogody, a przed nami jeszcze kilka dni słońca i ciepła, z których warto skorzystać, póki nie nadejdzie ochłodzenie.

