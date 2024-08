Warszawa zalana. S8 pod wodą po ulewie. Spadło tyle deszczu, ile w miesiąc

Gigantyczna ulewa. Podtopienia w Warszawie

Silne opady doprowadziły do sporej liczby zniszczeń, od poniedziałkowego popołudnia do godzin porannych we wtorek nieustannie odnotowywane są kolejne problemy. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne i generowane przez nawałnice szkody straż pożarna interweniowała w Warszawie już ok. 800 razy.

Wśród efektów nawałnicy w woj. mazowieckim wymienić można zawalone dachy — m.in. jak przekazał kapitan Jakub Nowak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w rozmowie z TVN, od naporu wody runął fragment dachu galerii handlowej Sadyba Best Mall na ul. Powsińskiej w Warszawie. Do tego dochodzą przewrócone drzewa i zalane tereny — m.in. doszło do zalania terminala pasażerskiego na Lotnisku Chopina. W wyniku zdarzenia wstrzymane zostały na jakiś czas przyloty i wyloty samolotów. Zalane zostały też drogi, co wywołało utrudnienia w ruchu.

