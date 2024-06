Zapierające dech ujęcie tornada. Nie, nie w USA

Gdy słyszymy o tornadzie, większość osób prawdopodobnie pomyśli od razu o Stanach Zjednoczonych. To w pewnym stopniu nic niezwykłego. To właśnie tam występują najgwałtowniejsze trąby powietrzne, a precyzyjniej w słynnej Alei Tornad. To pas o szerokości ok. 650 km ciągnący się od stanu Teksas do stanu Dakota. Również przeglądając mapy występowania tornad, najczęściej natkniemy się na te przedstawiające USA. Tymczasem niewiele osób wie, że zagrożenie rozciąga się na północ, aż do Kanady. Zwłaszcza w okresie późnej wiosny i lata.

Tam właśnie uchwycono niezwykle efektowne tornado. Trąba powietrzna pojawiła się w mieście Edberg w prowincji Alberta w poniedziałkowe popołudnie, na kilka godzin przed wydaniem ostrzeżenia o takich zjawiskach pogodowych w tej części prowincji.



Reklama

Widowiskowe tornado uchwycone w Kanadzie

Na nagraniu widzimy, jak przechodzi w stosunkowo bliskiej odległości. Niemal ma się wrażenie, że zaraz powyrywa widoczne drzewa i kompletnie zniszczy niebieski dom. Gdy pojawia się na jego wysokości, przerażający efekt potęguje widok wyraźnie poruszającego się wiru. Na szczęście dla obserwatorów i mieszkańców tej okolicy tornado przeszło dalej, oszczędzając wszystkie domy. Na swojej trasie uszkodziło tylko jedno gospodarstwo, na szczęście nikt nie został poszkodowany.



Autorką krótkiego filmiku jest Amanda Wolfe. W rozmowie z kanadyjskimi mediami przyznała, że siedziała w swoim salonie, pisząc SMS-y ze swoją siostrzenicą. W pewnym momencie wyszła, żeby zrobić zdjęcie przemieszczającego się lejka. - To było, powiedzmy, kilka przecznic dalej... na obrzeżach Edberga. Nie myślałam, że to było coś super strasznego. Pomyślałam, że to całkiem fajne - opisywała autorka nagrania.

Z kolei Matt Reber, który pracował w pobliżu miasta, opisywał, że początkowo tornado wyglądało jak mały diabełek pyłowy, który zaczął bardzo szybko rosnąć. Zwrócił też uwagę, że w zasadzie tuż obok chmury niebo było słoneczne.