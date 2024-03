Powstała mapa zakłóceń GPS

Kilka dni temu, w sieci pojawiła się mapa zakłóceń sygnału GPS. Dzięki niej można dowiedzieć się, gdzie i w jakim stopniu występują problemy z systemem nawigacji satelitarnej. Mapa zakłóceń sygnału GPS jest dostępna pod tym linkiem . Na wyświetlanej mapie możemy rozróżnić 3 kolory. Zielony wskazuje na niski poziom zakłóceń, żółty informuje nas o pewnych problemach, a czerwony oznacza występujące zakłócenia sygnału na wysokim poziomie.

Mapa pozwala nam również "cofnąć się" w czasie i zobaczyć, czy problemy występowały w poprzednich dniach. Warto pamiętać, że nowa mapa sygnału GPS od flightradar24 nie jest jedyny narzędziem tego rodzaju w sieci. Bardziej znaną, bo dostępną dłużej jest mapa GPS od gpsjam.org, która funkcjonuje już jakiś czas i zapewnia informacje o problemach z sygnałem choćby w Polsce.

GPS to system nawigacji satelitarnej, który obejmuje całą powierzchnię kuli ziemskiej. Celem systemu jest dostarczanie nam informacji o aktualnym położeniu i tym samym ułatwienie poruszania się po terenie Ziemi. System GPS wykorzystujemy np. podczas podróży, aby sprawnie dostać się do celu. Jest on również wykorzystywany w lotnictwie, choć to nie jedyny sposób nawigowania samolotów.