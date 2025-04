6 dużych chińskich samolotów nad Egiptem. "Dostarczyły potężną broń"

- Różne aplikacje pokazywały kilka samolotów Y-20 na tej samej trasie lotu, oddalone od siebie o ok. 100 kilometrów, rozciągające się na sporej części obszaru Arabii Saudyjskiej - przyznali obserwatorzy. - Było to wyjątkowe, ponieważ działo się to we wczesnych godzinach i przy tak wielu Y-20 razem - dodali.