Amerykanie stworzyli "gogle Predatora". Armia USA zyskała superbroń

To najbardziej zaawansowane gogle noktowizyjne świata. Dzięki technologii ENVG-B obraz, który widzi żołnierz po ich założeniu przypomina to, co doskonale znają fani filmu "Predator". W tym kultowym dziele S-F kosmiczny najeźdźca miał system pozwalający dostrzegać kontury potencjalnych wrogów. Dokładnie tak samo ma być w przypadku najnowszych gogli dla amerykańskiej armii.

Zdjęcie W filmie "Predator" kosmita obserwował rzeczywistość w sposób przypominający technologię ENVG-B / East News

Precyzyjne parametry nowych gogli dla amerykańskich żołnierzy są na razie objęte tajemnicą. Producent czyli firma Elbit Systems zapewnia, że pozwalają one na obserwację w całkowitych ciemnościach. Wyposażone są najnowszą technologię noktowizyjną umożliwiającą zlokalizowanie wszystkich obiektów na polu walki, a następnie wyświetlenie ich w goglach z zaznaczonymi konturami sylwetek żołnierzy przeciwnika.

Oddzielny układ w goglach pozwala na obserwację terenu za pomocą termowizji, czyli wyświetlania obrazu uzyskanego dzięki analizie rozkładu temperatur na powierzchni obiektów. Termowizja dla żołnierzy oznacza możliwość wykrywania poruszających się obiektów, bez konieczności zbliżania się do nich i ujawnienia swoich pozycji.