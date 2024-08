Amerykanie "zamknęli" Kaliningrad. W tle tajemniczy lot

Już w tym roku amerykańskie CL650 kilka razy wykonywały "zamknięcie" Kaliningradu. Jako samoloty rozpoznania budują tym rozpoznanie sytuacyjne, próbując zebrać informacje nt. działań Rosjan w europejskiej enklawie.

Ciekawym jest fakt, że tego samego dnia radary wskazywały przylot do Kaliningradu rosyjskiego transportowca Ił-76DM, który służy Rosjanom do militarnego transportu. Na pewno może to rozpalać wyobraźnię w związku z faktem, że jeszcze w tym tygodniu litewski minister obrony twierdził, że Rosjanie przerzucają z Kaliningradu wojska do obwodu kurskiego, aby zatamować linie obrony przed rozpędzonym atakiem Ukraińców. Niemniej nie można być pewnym, że taki cel przeświecał ostatniej podróży rosyjskiego samolotu.