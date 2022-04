Laboratorium Badawcze Amerykańskiej Marynarki Wojennej (U.S. Naval Research Laboratory, w skrócie NRL) przeprowadziło w ubiegłym tygodniu największy do tej pory test systemu bezprzewodowej transmisji energii. Moc 1,6 kilowata przesłano na odległość ponad jednego kilometra.

System nazywa się SCOPE-M i składa się z dziesiątek tysięcy specjalnie skonstruowanych anten z prostownikami (zwanych też antenami prostowniczymi). Przetwarzają one promieniowanie mikrofalowe na prąd stały. Do transmisji energii wykorzystano promieniowanie mikrofalowe o częstotliwości 10 gigaherców. Pozwala to uniknąć strat mocy nawet w deszczu (nie przekraczają 5 proc.). Jest też bezpieczne dla ludzi i zwierząt - natężenie wiązki promieniowania nie przekracza bezpiecznej granicy.

SCOPE-M miał wykazać, że technologia bezprzewodowej transmisji energii ma przyszłość. Na powierzchni Ziemi ogranicza ją krzywizna globu i promień horyzontu. Można jednak zasilać w ten sposób drony czy nawet niewielkie samoloty.

Zdjęcie Ten niepozorny nadajnik może przesłać 1,6 kilowata w wiązce mikrofal na odległość kilometra, wykazał test prowadzony przez amerykańską armię

Bezprzewodowa transmisja energii z satelitów

W przyszłości będzie można wykorzystać ją do przesyłania energii z satelitów. Większość energii słonecznej pochłania lub odbija atmosfera. Nad nią dociera 1367 watów na metr kwadratowy, do powierzchni Ziemi około 170 W/m kw. Odbiorniki rozmieszczone na powierzchni 10 km kwadratowych mogłyby z kosmosu odbierać 750 megawatów mocy (tyle ma przeciętna ziemska elektrownia). Wiązka promieniowania nadal nie przekraczałaby 1 W/m kw., uważanej za bezpieczną dla zdrowia.

Amerykańskiej armii chodzi oczywiście o zasilanie energią z satelity urządzeń i pojazdów wojskowych. Jak mówi dr Brian Tierney, inżynier SCOPE-M, głównym celem jest zmniejszenie zależności od źródeł zasilania na ziemi. Jak ważne jest zasilanie, przekonały się rosyjskie wojska na Ukrainie. Ich ciężarówki często utykały z... braku paliwa.