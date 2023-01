Amerykańska broń w sekundę niszczy rosyjską artylerię. Jest nagranie

Pocisk M982 Excalibur opracowany został przez amerykański koncern Raytheon we współpracy ze szwedzkim Boforsem. Cena jednej sztuki tej broni to ok. 70 tysięcy dolarów. Pocisk waży 48 kilogramów, z czego 22 kilogramy przypada na samą głowicę bojową. Broń ta wyposażona jest w moduł GPS, a także nawigację inercyjną (INS). Mówimy tutaj o niezwykle precyzyjnej broni do niszczenia pojazdów. M982 Excalibur bowiem cechuje się celnością na poziomie do 4 metrów.

Potężne amerykańskie pociski M982 Excalibur

Jak tłumaczą inżynierowie Raytheon, pocisk wystrzeliwany jest z lufy armatochaubicy z dużą prędkością i pod znacznym kątem do góry, w czasie lotu wytraca prędkość i następnie opada w kierunku celu. M982 Excalibur może z powodzeniem niszczyć pojazdy wroga znajdujące się w odległości nawet 50 kilometrów, i to z dużą precyzją.

Zniszczona rosyjska armatochaubica 2S3 Akacja to broń zbudowana jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. Powstała ona na bazie prototypowego działa samobieżnego SU-100P i zaczęła wchodzić na służbę od 1973 roku. Oprócz Rosji, ta broń pojawiła się w armii Wietnamu, Syrii, Iraku, Białorusi czy Kazachstanu. Rosjanie stracili w Ukrainie dziesiątki sztuk tego typu artylerii.