Amerykańskie HIMARSY, a koreańskie Chunmoo. Co potrafią te systemy?

Jak podaje Reuters, nowa umowa na dostarczenie przez USA systemów HIMARS do Polski jest warta około 10 mld dolarów. Do naszego kraju ma trafić 18 wyrzutni, 478 zestawów do ładowania, 45 rakiet ATACMS o zasięgu 300 km, 461 zestawów precyzyjnych rakiet GMLRS-AW, 521 zestawów GMLRLS-U, a także 532 zestawy GMLRS. Ponadto w pakiecie znajdą się usługi logistyczne, rakiety szkoleniowe oraz części zapasowe.

Z kolei 4 listopada 2022 roku została zawarta umowa warta 3,55 mld USD netto związana z pozyskaniem przez Polskę koreańskich systemów Chunmoo K239. W latach 2023-2027 ma zostać przetransportowanych 218 modułów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym, a także zapasem amunicji, w skład której wejdzie kilkanaście tysięcy precyzyjnych rakiet o zasięgu 80 km i 290 km. Ponadto zakupiony sprzęt będzie objęty wsparciem technicznym producenta.

HIMARS vs. Chunmoo

Zarówno amerykański HIMARS, jak i koreański Chunmoo są wieloprowadnicowymi systemami artylerii rakietowej wysokiej mobilności.

HIMARS zamontowany jest na podwoziu opancerzonej ciężarówki Oshkosh M1140, a cały system został opracowany w latach 90. XX w., a produkcja rozpoczęła się w 2003 roku. Z kolei Chunmoo montowany jest na podwoziu kołowym, które produkowane jest przez koncern Hanwha. Pierwszy koreański sprzęt tego typu wyszedł z fabryki w 2014 roku.

Ciężarówka przewożąca system Chunmoo wyposażona jest w silnik o mocy 450 KM, który pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej dochodzącej do 80 km/h. Posiada zbiornik paliwa o pojemności 250 l, dzięki czemu może pokonać około 450 km. Ponadto może pokonywać wszelkiego rodzaju przeszkody, których wysokość/głębokość nie przekracza 76 cm. Sprzęt waży 31 ton. Według dostępnych informacji, systemy Chunmoo mają zostać zamontowane na polskich podwoziach Jelcz.

Koszt całej jednej jednostki szacuje się na 2,94 mln USD. W skład załogi wchodzi dowódca, kierowca i strzelec. Chroni ich kabina powstrzymująca ostrzał z broni strzeleckiej oraz odłamki pocisków artyleryjskich. Zapewnia także ochronę przed chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i jądrowymi skażeniami.

Z kolei w systemach HIMARS zamontowany jest silnik o mocy 290 KM, dzięki któremu maszyna może rozpędzić się do 95 km/h. Przy pełnym zbiorniku paliwa może pokonać około 480 km. System ten jest o połowę lżejszy niż jego koreański odpowiednik i waży nieco ponad 16 ton. Załoga składa się również z trzech żołnierzy: kierowcy, operatora uzbrojenia i dowódcy, zaś kabina pojazdu jest całkowicie zamknięta i opancerzona. Pancerz zapewnia ochronę przed odłamkami pocisków artyleryjskich oraz ostrzałem z broni ręcznej. Szacowany koszt systemu HIMARS (bez rakiet) wynosi 5,6 mln USD. HIMARS-y również mają zostać zamontowane na polskich podwoziach Jelcz.

Jeśli chodzi o uzbrojenie HIMARS-y mogą wystrzeliwać standardowe niekierowane pociski MLRS 227 mm, amunicję kierowaną GMLRS o zasięgu do 70 km oraz pociski kierowane MGM-140 ATACMS, których zasięg wynosi do 300 km. Ponadto może ostrzeliwać wrogie jednostki rakietami z subamunicją kasetową. Dokładność ostrzału w zasięgu do 300 km wynosi w założeniu jedynie 1 m. W 2024 roku ma zostać wprowadzony także pocisk nowej generacji PrSM, którego zasięg ma wynosić aż 499 km, jednakże nie ma szczegółowych informacji na temat specyfikacji tej rakiety.

System Chunmoo jest dostosowany do używania amerykańskich rakiet ATACMS oraz MLRS. Jednakże w podstawowej wersji sprzęt wyposażony jest w pociski kierowane Chunmoo 239 mm o zasięgu do 80 km, które są odpowiednikiem amerykańskich GMLRS. Dokładność trafienia wynosi tutaj 10-15 m. Pociski mogą posiadać głowicę penetrującą, która przebija 60 cm żelbetu lub głowicę termobaryczną. Dalej są rakiety niekierowane K33 131 MM o zasięgu 36 km.

Ponadto system może wystrzeliwać rakiety KM26A3 230 mm, które są wyposażone w 336 podpocisków DPICM o zasięgu 45 km. W skład amunicji wchodzą również pociski Chunmoo-II o kalibrze 400 mm, lecz jak na razie są one w fazie rozwoju. Dodatkowo Chunmoo może wystrzeliwać pociski kierowane KTSSM o dużym kalibrze 600 mm. Mogą one niszczyć obrane cele w odległości do 120 km. Masa głowicy wynosi aż 500 kg. Systemy Chunmoo mają zostać wyposażone w polski system zarządzania walką ZZKO Topaz oraz w polskie środki łączności. Ponadto w naszym kraju mają być produkowane kluczowe komponenty amunicji i wyrzutni dla tego systemu - podobnie ma się to odbywać w przypadku HIMARS-ów.