Większość z nas kojarzy broń energetyczną raczej z hollywoodzkimi produkcjami sci-fi, a nie rzeczywistością, ale tego typu rozwiązania stały się rzeczywistością współczesnego pola walki. A o czym konkretnie mowa? Ukierunkowana broń energetyczna to wykorzystujące energię, jak lasery, mikrofale i wiązki cząstek, systemy do uszkadzania lub niszczenia celów na odległość, opracowywane jako alternatywa dla broni konwencjonalnej. Zdaniem części ekspertów to przełom militarny na miarę wynalezienia prochu strzelniczego, nic więc dziwnego, że nad różnymi projektami tego typu pracują armie z całego świata, m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji, Chin czy Australii.