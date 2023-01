Armia USA ma poskramiacze dronów. Falami radiowymi niszczą im elektronikę!

Po agresji Rosji na Ukrainę okazało się, że współczesne pole walki ma nowego bohatera. To drony, które potrafią bezbłędnie lokalizować wrogie oddziały, a także atakować dowolne punkty. Powstały nawet drony kamikadze, które po osiągnięciu wybranego celu detonują ładunek wybuchowy i ulegają samozniszczeniu.

W tej sytuacji na świecie powstają kolejne systemy obrony przed bojowymi bezzałogowcami. Jednym z najciekawszych jest Leonidas opracowany przez amerykańską firmę Epir. Powstał on specjalnie do zwalczania tzw. rojów dronów. Walczy z nimi za pomocą fal radiowych. W przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań obrony powietrznej Leonidas nie koncentruje swego "ognia" na pojedynczym celu. Według deklaracji producenta Leonidas cechuje się modułową budową i znakomicie radzi sobie z rojami bezzałogowców.

Reklama