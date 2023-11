Armia USA zniszczyła własny pocisk nuklearny. Zagadkowy powód

Przynajmniej według ogólnodostępnych źródeł wynika, że Siły Powietrzne USA zwrócą oczy na pierwszą fazę startu rakiety Minuteman III. Sama przyczyna może być naprawdę niewielką niedokładnością. Żmudna analiza jest jednak konieczna, gdyż zawsze mowa o możliwym problemie rakiet z ładunkiem nuklearnym.

Pocisk Minuteman III to podstawa nuklearnego arsenału USA

LGM-30G Minuteman III to międzykontynentalny pocisk balistyczny na paliwo stałe (IBCM) o strategicznym znaczeniu jako jedna z głównych sił nuklearnego arsenału USA. Produkowano go w latach 1970-1978 i oryginalnie był zdolny do przenoszenia aż trzech ładunków termojądrowych. W wyniku ograniczeń atomowych od 2005 roku każdy LGM-30G może przenosić tylko jeden ładunek nuklearny.

Minuteman III przez ponad 50 lat swojej służby przechodził liczne modyfikacje, mające utrzymać jego efektywność. Napędzany jest trzema różnymi silnikami rakietowymi, uruchamianymi w zależności od fazy lotu. Te pociski mogą uderzyć w praktycznie każdy cel na Ziemi i jeśli przyjdzie taka konieczność, zalać niebo wrogich państw w wojnie nuklearnej.

Parametry techniczne LGM-30G Minuteman III:

Całkowita waga: 36 ton

Długość: 18,8 m

Szerokość: 1,88 m

Zasięg: ok. 14 000 km

Maksymalny pułap: 1120 km

Prędkość maksymalna: 24 000 km/h

Ładunek nuklearny: Głowice W78 - moc 335 kiloton/W87 - moc 300 kiloton

Zdjęcie Pocisk balistyczny Minuteman III w silosie / STAFF SGT. ALAN R. WYCHECK / Wikimedia

Jak podają Siły Powietrzne USA, na 2019 rok było ok. 400 operacyjnych pocisków LGM-30G Minuteman III, rozmieszczonych w silosach stanów Wyoming, North Dakota i Montana. Obecnie pociski Minuteman III są zastępowane nowocześniejszymi LGM-35A Sentinel. Proces ten ma trwać do połowy lat 30. więc do tego momentu Minuteman III dalej są jednymi z najważniejszych pocisków nuklearnych Stanów Zjednoczonych. Dlatego tak ważne jest przeanalizowanie wszelkich "anomalii", jakie występują podczas ich testów.

To nie pierwszy przypadek samozniszczenia pocisku nuklearnego Minuteman III

Oczywiście tego typu testy same w sobie służą wykryciu różnych niedokładności z kluczowym arsenałem USA. Niemniej zawsze wywołują zaniepokojenie, że podobne anomalie mogą wystąpić w innych pociskach Minuteman III, naruszając skuteczność systemów. Szczególnie że każda "anomalia" może być wizerunkowym problemem, w obliczu nowego wyścigu testów nuklearnych między USA a Rosją.

Szczególnie że to niejedyny przypadek, gdy w ostatnich latach nastąpiła "anomalia" podczas testów Minuteman III. Chociażby do wymuszonego zniszczenia pocisku doszło podczas testów w sierpniu 2018 i w lipcu 2011 roku, gdy podobnie jak w najnowszym przypadku podczas lotu doszło do niezidentyfikowanej "anomalii".

Takie przypadki absolutnie nie wskazują, że Stany Zjednoczone mają problemy ze swoim atomowym arsenałem. Trzeba wziąć pod uwagę, że testy pocisków z możliwością przenoszenia głowic nuklearnych są niezwykle rygorystyczne. Aby zapewnić, że wszystko działa prawidłowo, za problematyczne uznaje się nawet najdrobniejsze niedociągnięcia.



Tak było np. w maju 2021 roku, gdy test pocisku Minuteman III został przerwany i przeniesiony przez błąd komputera, który wyłączył odliczanie do startu. W warunkach bojowych po prostu niedopuszczalne są żadne problemy, dlatego Siły Powietrzne USA chcą mieć pewność, że każdy test takich pocisków będzie perfekcyjny od początku do końca.