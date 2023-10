ATACMS w powietrzu. Ukraina publikuje pierwsze nagrania

Ukraińskie siły zbrojne poinformowały wczoraj o udanych atakach na rosyjskie bazy lotnicze w okupowanych Berdiańsku i Ługańsku, w ramach których zniszczonych zostało dziewięć helikopterów (wiadomo, że stacjonowały tam śmigłowce Ka-52, Mi-8, Mi-24 i Mi-28), wyrzutnia rakiet obrony powietrznej, magazyn amunicji oraz pasy startowe. W sieci szybko zaczęły też krążyć informacje, że ataki przeprowadzono za pomocą pocisków dalekiego zasięgu ATACMS, chociaż Kijów żadnymi nie dysponuje.



ATACMS w rękach Ukraińców. To oficjalne

A przynajmniej oficjalnie, bo Ukraina od pierwszych dni inwazji zwracała się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o ich przekazanie, by skutecznie walczyć o każdy kawałek swojego terytorium. Kilka godzin później w mediach społecznościowych zaczęły jednak krążyć zdjęcia rzekomo przedstawiające pozostałości amunicji ATACMS w miejscach uderzenia, a Wall Street Journal zaczął informować, że "Ukraina wystrzeliła we wtorek rakiety ATACMS w kierunku sił rosyjskich, co oznacza, że po raz pierwszy w konflikcie w Ukrainie użyto tej broni dostarczonej przez USA".

Niewielka liczba rakiet została w ostatnich dniach potajemnie wysłana na Ukrainę, gdzie według osób zaznajomionych ze sprawą zwiększą one zdolność Kijowa do przeprowadzania uderzeń dalekiego zasięgu na siły rosyjskie na ważnym etapie kontrofensywy - pisał WSJ.