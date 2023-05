Tajemniczy ludzie na dachu budynku Kremla zachowują spokój mimo tego, że tuż obok nich doszło do potężnej eksplozji. Sprawiają wrażenie poinformowanych, że za chwilę dojdzie do ataku "ukraińskich dronów na Kreml". Zachodni eksperci zwrócili uwagę, że sam wybuch na dachu Kremla także wygląda bardzo podejrzanie i bardzo przypomina uliczne fajerwerki. To wszystko może świadczyć o tym, że cały rzekomy atak ukraińskich dronów może być rosyjską prowokacją.