Atomowy okręt USA i samolot "dnia zagłady" blisko Rosji

Jest to odpowiedź na ostatnią wizytę okrętów podwodnych o napędzie atomowym na Kubie. Przypominamy, że w czasie swojej podróży do Hawany, w pewnym momencie rosyjska flota z fregatą Admirał Gorszkow i atomowym okrętem podwodnym Kazań, znalazła się zaledwie 30 kilometrów od wybrzeży Florydy. Chociaż nie było bezpośredniego zagrożenia dla terytorium USA, to jednak Pentagon wysłał na powitanie rosyjskich okrętów swoje krążowniki rakietowe.

Wówczas armia Stanów Zjednoczonych postanowiła skorzystać z okazji i spróbować dowiedzieć się więcej o rosyjskiej flocie. Analitycy militarni poinformowali, że nad rosyjskimi okrętami bezustannie krążyły amerykańskie samoloty szpiegowskie, a wśród nich słynny P-8 Poseidon. Największym zainteresowaniem cieszył się rosyjski okręt podwodny o napędzie atomowym Kazań.