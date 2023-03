Pojazd nie tylko wygląda (dzięki specjalnemu malowaniu), ale również służy. Został odpowiednio wzmocniony i zabezpieczony, a przestrzeń wewnątrz umożliwia wolontariuszy pracę w warunkach niemal identycznych z tymi stacjonarnymi. Na wyposażeniu nie brak specjalistycznego sprzętu i innego ekwipunku, który jest niezbędny na polu walki.

Mobilny szpital polowy niczym mechaniczny sanitariusz

Specjalny autobus wolontariuszy otrzymał nazwę Oleg Gubal na cześć jednego z ukraińskich bohaterów frontu wschodniego. Jak prezentuje się jego zdolność do działania? Jest naprawdę niezła - w trakcie jednego dnia, medyczny autokar może pomóc 60 rannym osobom, lub 30 ciężko rannym.

Do budowy wykorzystano oczywiście rzeczony autokar, jednak reszta części i osprzętu pochodzi z innych pojazdów. Jak informuje twitterowe wideo, do budowy wykorzystano również elementy z 3 pojazdów opancerzonych i 5 karetek pogotowia. Wewnątrz znaleźć można specjalne nosze i łóżka dla osób przed i po uzyskaniu opieki medycznej, jak i specjalne pomieszczenie do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych.

Nie zabrakło również stacji dezynfekującej, klimatyzacji, aparatury tlenowej i generatorów prądu, które pozwolą na uzyskanie autonomiczności na pewien określony czas. Całość, choć przypomina wspomniany klimat postapo, została utrzymana w zaskakująco wysokim standardzie.

Nowy sprzęt, nowa jakość

Wyjątkowy szpital na kołach, który znalazł się w rękach Ukraińców to nie jedyne nowości na froncie. Poza opatrywaniem rannych przychodzi również czas na zadawanie strat agresorowi - a w tym z pewnością pomoże polski PT-91.

Wczoraj pisaliśmy o nowych nagraniach przedstawiających ukraińskich żołnierzy ćwiczących na polskim czołgu PT-91 Twardy. Jego dostarczenie do Ukrainy zostało zapowiedziane jeszcze w lutym, a obietnica spełni się już niedługo.