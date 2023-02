Bachmut to piekło na ziemi. Cztery godziny... tyle średnio żyją tam żołnierze na froncie

Daniel Górecki Militaria

Emerytowany żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej walczący u boku sił ukraińskich w regionie Donbasu stwierdził w rozmowie z ABC News, że Bachmut to "maszynka do mielenia mięsa", a średnia długość życia żołnierza na pierwszej linii frontu we wschodniej Ukrainie wynosi zaledwie kilka godzin.

Ukraiński żołnierz w Bachmucie, który emerytowany amerykański marine nazywa "maszynką do mielenia mięsa" /MAREK BEREZOWSKI/ANADOLU AGENCY /AFP