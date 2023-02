Chociaż rosyjscy propagandyści robią, co mogą, by zniechęcić zachodnie kraje do przekazywania Ukrainie swojego wyposażenia wojskowego, siły NATO pozostają nieugięte - pomimo gróźb "zamiany Londynu w pył" premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, zadeklarował podczas sobotniej konferencji w Monachium, że jego kraj może zostać pierwszym, który przekaże obrońcom Kijowa pociski dalekiego zasięgu. I choć nie wdawał się w szczegóły na temat konkretnych systemów uzbrojenia, jego wypowiedzi z miejsca ożywiły spekulacje.

Storm Shadow dla Ukrainy coraz bliżej. Co to za pociski?

Dziś dowiadujemy się, że najprawdopodobniej odnosił się do pocisków Storm Shadow, szczególnie że doniesienia o ich możliwym przekazaniu zaczęły pojawiać się już pod koniec ubiegłego roku. Co ciekawe, nie brakowało w nich polskiego wątku, bo jak sugerowały seriwsy Militarymonitoring i Bulgarianmilitary, próby zintegrowania wspomnianych pocisków z ukraińskimi samolotami miały odbyć się w naszym kraju. I tu dochodzimy do kolejnego argumentu "za" Storm Shadow, a mianowicie relatywnie łatwo można je zintegrować z wyposażeniem, jakim obecnie dysponuje Kijów, np. radzieckimi bombowcami Su-24M czy myśliwcami MiG-29 i Su-27.

Reklama