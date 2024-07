Bolesna strata Rosjan. Spłonęło 90 dużych dronów kamikadze

Rosjanie stracili aż 90 dużych dronów kamikadze

Zniszczenie aż 90 sztuk dronów pozwoli zniweczyć przerażające plany Kremla i zapewnić większe bezpieczeństwo mieszkańcom ukraińskich miast. Co ciekawe, to już druga taka spektakularna akcja. Kilka dni temu, proukraińscy partyzanci uderzyli w jeden z magazynów w Jejsku, gdzie składowano dziesiątki dronów Gierań-2, czyli rosyjskiej wersji irańskich dronów Shahed-136.

Realizacja tego typu ataków nie jest prosta. Najpierw Ukraińcy przez ostatnie miesiące atakowali rosyjskie systemy obrony powietrznej, by je wyeliminować i wyłączyć ochronę składowisk dronów. Jak widzimy, w końcu się to udało. Drony kamikadze są ogromnym zagrożeniem dla południowej Ukrainy. Rosjanie wysyłali je bezpośrednio z Krymu np. na Odessę. Mieszkańcy mieli zwykle za mało czasu na ewakuację. Teraz się to zmieni na lepsze.

Czym i co potrafi dron kamikadze Shahed?

Dron Shahed posiada nie tylko zaawansowane możliwości, ale i cechuje go imponująca specyfikacja techniczna, ponieważ może on osiągać znaczące odległości lotu, dzięki czemu może prowadzić obserwacje na rozległym terenie, ponadto wyposażony jest także w zaawansowane systemy, które umożliwiają mu dokładne obserwacje z powietrza, co sprawdza się zarówno do celów wojskowych, jak i prywatnych.



Shahed napędzany jest przez jeden silnik tłokowy Mado MD-550 o mocy 50 KM. Natomiast jego masa wynosi 200 kg. Może osiągnąć pułap 4000 m i prędkość przelotową 185 km/h. Zasięg mieści się w zakresie od 1000 do 2500 km. Jedną z najbardziej fascynujących cech drona Shahed jest jego uniwersalność. Dron ma możliwość dostosowywania się i wykorzystania go w różnych obszarach, co czyni go wszechstronnym narzędziem, przydającym się zarówno do celów militarnych, jaki zastosowań cywilnych.