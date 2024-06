Bomby AASM spadają na Rosjan w zaskakujący sposób

Dlaczego Ukraińcy tak zrzucają bomby?

Ten sposób zrzutu bomb AASM może dziwić na pierwszy rzut oka. Tradycyjnie powinny być wypuszczane w prostym locie z dużej wysokości. Taka taktyka niezwykle mocno ogranicza zasięg bomby. Niemniej warunki frontu sprawiają, że ten sposób zrzutu AASM może być jedynym, jaki mogą wykorzystać Ukraińcy.

Rosjanie mają dominację w powietrzu, a sam front jest najeżony obroną przeciwlotniczą. Stąd Ukraińcy starają się jak najbezpieczniej podchodzić do bombardowań, aby nie stracić samolotów. Niemniej jak widać, starają się jak najlepiej wykorzystać otrzymaną broń. Takie "podrzucanie" bomby pozwala zdobyć dodatkowy zasięg pomimo niskiej wysokości.



Bomby AASM pozwalają na precyzyjne uderzenie

AASM Hammer (Armement Air-Sol Modulaire) to specjalny zestaw, zmieniające zwykłe niesterowane bomby, w broń precyzyjnego uderzenia (jak amerykańskie JDAM-ER). AASM kosztuje ok. 300 tysięcy dolarów i może być zamontowany na zwykłych bombach o masie od 125 do aż 1000 kg.

Przy montażu AASM na taką bombę umieszcza się nowe systemy naprowadzania oraz systemy zwiększenia zasięgu. Nowe naprowadzanie obejmuje nawigację inercyjną, GPS a przy niektórych bombach naprowadzanie na podczerwień lub laserowe. Pozwala to na uderzenie z dokładnością nawet do 1 metra.