Oglądając te materiały trudno jednak wyobrazić sobie, że 9K330 Tor w ogóle działa, bo występuje na nich jedynie w zniszczonej postaci. Warto jednak pamiętać, że Rosjanie to nie jedyni użytkownicy tego systemu, którym dysponują również Chiny, Grecja, Cypr, Iran czy Ukraina (przed wojną dysponować miała ok. 100 sztuk), a za sprawą nagrania ukraińskich sił zbrojnych możemy zobaczyć jeden z egzemplarzy w akcji.



To naprawdę bardzo rzadko spotykany zapis działania systemu Tor, na którym możemy zobaczyć obracający się radar, który wykrywa nadlatujące zagrożenie, a następnie odpala rakietę w celu jego neutralizacji.



9K330 Tor. Ukraińcy wiedzą, jak z niego korzystać

9K330 Tor to system kierowanych rakiet ziemia-powietrze opracowanych w ZSRR na początku lat 80. ubiegłego wieku jako zastępstwo dla systemów 9K33 Osa. Jest przeznaczony do zwalczania celów na małych i średnich odległościach, dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji system jest w stanie zwalczać cele takie jak samoloty, śmigłowce, bezzałogowe statki powietrzne (UAV), pociski manewrujące, bomby i pociski kierowane.



System doczekał się kilku wersji, tj. 9K330 Tor, 9K331 Tor-M, 9K331M Tor-M1 czy 9K332 Tor-M2, która wykorzystuje pociski 9M311M o zasięgu maksymalnym do 12 km oraz pułapie do 10 km, może wykryć do 48 obiektów, śledzić 10 stanowiących największe zagrożenie i naprowadzać jednocześnie cztery rakiety na cztery cele.