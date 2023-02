Reklama

Według źródeł The Sun brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace "był wściekły", kiedy wszystko wyszło na jaw i zażądał "zapewnień" co do jakości przyszłych prac, bo należy pamiętać, że Babcock to drugi co do wielkości kontrahent resortu z umową opiewającą na wiele miliardów funtów (zajmuje się utrzymaniem floty okrętów Vanguard i Astute), więc nie można z niego po prostu zrezygnować.

W związku ze sprawą zarządził też pilne dochodzenie, w ramach którego śledczy przeanalizują wszystkie zapisy napraw, aby dowiedzieć się, kiedy doszło do klejenia śrub i kto jest za to odpowiedzialny. Rzecznik Ministerstwa Obrony zapewnił jednak, że "usterka" została wykryta jeszcze w suchym doku, a następnie "natychmiast zgłoszona i naprawiona", więc można zakładać, że zgodnie ze standardami bezpieczeństwa wadliwe śruby zostały już wymienione na nowe.

A co na to sam Babcock? Jego rzecznik stwierdził, że każdy problem związany z jakością jest ogromnym rozczarowaniem, ale ten został wykryty w ramach ich wewnętrznej kontroli, a przeprowadzone prace nie miały wpływu na bezpieczeństwo ani działanie okrętu. Nie da się jednak ukryć, że wizerunkowo nie wygląda to najlepiej, ani dla firmy, ani brytyjskiej marynarki, bo Vanguard jest przecież jednym z elementów systemu ciągłego morskiego odstraszania, wyposażonym w pociski jądrowe Trident, a teraz wszyscy będą pamiętać o wpadce z Super Glue.