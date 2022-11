Brytyjskie helikoptery już lecą do Ukrainy. Nieoczekiwana pomoc z wysp

O nowej dotacji dla ukraińskiego lotnictwa powiedział Ben Wallace, brytyjski sekretarz stanu ds. obrony.

Wielka Brytania przekazuje trzy sztuki swoich helikopterów WS-61 Sea King, które mogą stać się ważną pomocą dla Ukraińców w walce z Rosjanami



Jak się okazuje, Ukraina wiedziała o dużej pomocy Wielkiej Brytanii już od sześciu tygodni. Wszystko było jednak trzymane w ścisłej tajemnicy.

Jeden WS-61 Sea King już miał zostać przekazany, a Ukraińcy zostali odpowiednio przeszkoleni z obsługi maszyny. Mogą więc od razu ruszać nią do boju.

Reklama

Możliwości WS-61 Sea King

Brytyjczycy kontynuują passę pomocy wojskowej Ukrainie, która skutecznie broni się przed Rosjanami. Po ogłoszeniu przekazania morderczych rakiet Brimstone 2 niespodziewanie ogłosili, że przekazują także partię trzech ciężkich helikopterów bojowych Westland WS-61 Sea King. To pierwszy przypadek, kiedy Brytyjczycy przekazali sprzęt lotniczy Ukrainie, a ze światowych supermocarstw, uprzedzili ich tylko Amerykanie.

Zdjęcie Według portalu Oryx pierwszym supermocarstwem który wysłał Ukrainie helikoptery byli Amerykanie, którzy do walki z Rosją przekazali 20 Mi-17V5s / Vladimir Karnozov / materiały prasowe

Przekazane przez Brytyjczyków maszyny Sea King wycofano ze służby brytyjskiej marynarki i sił powietrznych w 2018 roku. To konstrukcja przeznaczona przede wszystkim do zwalczania wrogich łodzi podwodnych i przeprowadzania misji ratunkowych. Jednak świetnie sprawdzają się także jako maszyny transportu, rekonesansu czy mobilne radary.

Zdjęcie Brytyjski Westland WS-61 Sea King to ulepszona wersja produkowana na licencji amerykańskiego helikoptera Sikorsky SH-3 o takim samym królewskim przydomku. Wyposażony jest w mocniejsze silniki Rols-Royce Gnome i brytyjski system zwalczania łodzi podwodnych oraz w pełni skomputeryzowany system kontroli lotu

WS-61 Sea King przechodził masę modernizacji i powstała seria jego modyfikacji przeznaczonych do konkretnych zadań. Mowa tu m.in. o wersjach do walki z okrętami podwodnymi, przeznaczonymi do desantu czy ze wbudowanymi radarami wczesnego ostrzegania. Na razie nie wiadomo dokładnie, jakie wersje śmigłowców trafiają do Ukrainy. Prawdopodobnie pochodzą one zapasów ostatnich wycofanych modeli, które mogą osiągać prędkość 207 km/h na wysokości 3050 metrów.

Wideo youtube

Możliwy wpływ WS-61 Sea King na wojnę w Ukrainie

Brytyjskie maszyny nie są najnowszymi konstrukcjami. Pierwsze modele opracowano jeszcze pod koniec lat 60. Jeżeli chodzi o sprzęt wykorzystywany w Ukrainie, to można je porównać do helikopterów MI-8. A to daje pewność, że Ukraińcy dobrze je wykorzystają.

MI-8 są jednymi z najczęściej wykorzystywanych helikopterów wojny, które w rękach Ukraińców robią prawdziwe cuda. Transportowanie sprzętu, ratowanie rannych, atak na pozycję Rosjan i to wszystko z dziobem przy ziemi to chleb powszedni dla ukraińskich pilotów tych helikopterów.

Jednak główne zadanie WS-61 będzie zależało od ich pierwotnego przeznaczenia w armii brytyjskiej. Daje to Ukraińcom nowe sposoby na walkę z Rosjanami. Jeżeli przekazane WS-61 to modele desantowe Commando, znacząco pomogą w powietrznych desantach, przenosząc 28 żołnierzy. Jeżeli to modele AEW z radarami wczesnego ostrzegania, to pomogą w wykryciu rosyjskich samolotów. Jeżeli to modele poszukiwania i ratowania, to skutecznie będą ratować życie na froncie. A jeżeli to modele AWS do walki z łodziami podwodnymi, to Rosjanie już mogą zacząć bać się o swoją flotę czarnomorską.