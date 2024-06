Chiński samolot kosmiczny o nazwie "Shenlong" ("Boski Smok") to kopia amerykańskiego bezzałogowego wahadłowca kosmicznego Boeing X-37B. Pekin dzięki temu pojazdowi może rozwijać swoją wojskową infrastrukturę w kosmosie. Analitycy Pentagonu nie mają wątpliwości, że Chiny po cichu eksperymentują z zaawansowaną bronią zdolną do niszczenia satelitów lub umożliwiającą komunikację na duże odległości.

Władze nie ukrywają, że na ogromną skalę przygotowują się do militarnego starcia z armią Tajwanu. Wówczas wrogowie w postaci np. Japonii czy Stanów Zjednoczonych, którzy pomogą Tajwanowi, będą na celowniku armii. Takie technologie wojskowe w trakcie wojny będą na wagę złota, by zwiększyć przewagę wojska. Pekin uznaje Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję, którą zamierza włączyć do swojego obszaru panowania do końca lat 20.

