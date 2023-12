Czołg T-72B. Co to za maszyna?

T-72 to czołg podstawowy konstrukcji radzieckiej produkowany w Uralskiej Fabryce Wagonów (UWZ) w Niżnym Tagile i wprowadzony na uzbrojenie w 1973 roku. ZSRR sprzedał licencję na jego produkcję do kilku krajów, w tym do Polski, w związku z czym na całym świecie do połowy lat 90. ubiegłego wieku z linii produkcyjnej zjechało ponad 20 tys. egzemplarzy.



Czołg waży ponad 41 tys. kg, rozwija prędkość do 60 km/h, a z dodatkowymi zbiornikami na paliwo może pokonać nawet 600 km. Głównym uzbrojeniem jest armata gładkolufowa 125 mm, a w skład dodatkowego uzbrojenia wchodzi karabin maszynowy PKT kalibru 7,62 mm, przeciwlotniczy karabin maszynowy oraz 8 wyrzutni granatów dymnych.

Od momentu wprowadzenia do służby model ten doczekał się jednak wielu wersji i usprawnień, a "bohaterem" opublikowanego przez Ukraińców nagrania jest model T-72B z 1985 roku, który został wyposażony w system kierowania ogniem 1A40-1, system 9K120 dający możliwość wystrzeliwania czołgowych przeciwpancernych pocisków 9M119, nową armatę 2A46M i układ stabilizacji, wzmocniony pancerz wieży i kadłuba, silnik W-84-1 o mocy 618 kW/840 KM - niektóre serie są też dopancerzane pancerzem reaktywnym Kontakt-1 oraz pancerzem reaktywnym Kontakt-5.

Warto tu również zaznaczyć, że chociaż mamy do czynienia ze starszą jednostką, to wciąż jest powszechnie wykorzystywana i uznawana przez Zachód za poważne zagrożenie. Wystarczy tylko przypomnieć, że na początku listopada w jednym z amerykańskich ośrodków szkoleniowych, specjalizującym się w przygotowaniach do walki poprzez replikowanie środowisk i warunków, które ściśle odzwierciedlają rzeczywiste scenariusze operacyjne, pojawiły się realistyczne atrapy T-72. Dzięki temu żołnierze mają dobrze poznać sprzęt wroga, aby na ewentualnym polu walki nie było jakichkolwiek zaskoczeń.