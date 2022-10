Organizatorzy zbiórki konsultowali projekt z zarówno z ministerstwem obrony Czech, jak i z armią ukraińską.

Dostawę i późniejszy transport ma zapewnić czeski rząd.

Na oficjalnym koncie zbiórki na Twitterze można dzisiaj przeczytać: "Tak, to pierwszy kraj na świecie, w którym ludzie zrzucili się na czołg, aby wysłać go przeciwko Putinowi, Tomáš idzie na wojnę! 33 miliony koron zebrano dzięki 11 288 osobom z sercem. Dzięki. Co dalej? Amunicja! Amunicja do czołgów, wyrzutni rakiet, haubic i armat. Amunicja!". Przeliczając zebraną kwotę na euro, udało się Czechom zgromadzić 1 320 000 euro (prawie 6 400 000 złotych). Średnio każda osoba wpłaciła około 117 euro (czyli około 566 zł).

Czeski Avenger jedzie do Ukrainy

Dzięki zbiórce do ukraińskiej armii ma trafić czołg T-72 Avenger, który jest modernizacją radzieckiego czołgu T-72. Maszyna wyposażona jest w noktowizor o zasięgu aż 4 km, jest to elektrooptyczny system nadzoru trzeciej generacji. Sprzęt wyposażony jest w moduł GPS do nawigacji i transmisji danych oraz w pancerz reaktywny. Modernizacje zwiększają bezpieczeństwo załogi przed skutkami ostrzału balistycznego, wybuchami min, a także przed skutkami promieniowania i substancjami chemicznymi. Czołg posiada specjalny system rozpoznawania wróg-przyjaciel.

Maszyna obsługiwana jest przez trzy osoby i może niszczyć inne czołgi oraz cele opancerzone. Posiada zintegrowany system zasłony dymnej do tworzenia kamuflażu w rzeczywistych warunkach bojowych. Głównym uzbrojeniem jest działo 125 mm. Wystrzeliwane pociski są w stanie przebić pięćdziesięciocentymetrowy pancerzy z odległości 2 km. Avenger może oddać maksymalnie do ośmiu strzałów na minutę, zaś maksymalny zasięg ostrzału to 3 km. Dodatkowo można tutaj znaleźć przeciwlotniczy karabin maszynowy. Maszyna waży aż 40 ton i może osiągnąć 60 km/h. Napędzany jest dwunastocylindrowym silnikiem o mocy 840 koni mechanicznych. Zasięg operacyjny wynosi 500 km po drodze lub 250 km w terenie. Posiadając dodatkowy zbiornik paliwa, może pokonać aż 700 km.

W ostatnim czasie obywatele kilku europejskich krajów zebrało fundusze na zakup sprzętu wojskowego dla ukraińskiej armii, by wesprzeć ten kraj w obronie swojego terytorium przed rosyjskim atakiem. Tutaj można wymienić m.in. Polskę, Litwę, Słowację, Rumunię, Łotwę i Estonię.