Według dostępnych informacji, co najmniej dwa superniszczyciele typu 055 mogą potencjalnie zbliżać się do Tajwanu, aby wziąć udział w serii ćwiczeń wojskowych wokół wyspy. Jest to odpowiedź Pekinu na ostatnią wizytę na wyspie Nancy Pelosi, która jest przewodniczącą amerykańskiej Izby Reprezentantów. Jej podróż wręcz rozwścieczyła ChRL, gdyż komunistyczny rząd nadal uważa, że Tajwan jest integralną częścią swojego terytorium, z kolei wyspiarski kraj konsekwentnie temu zaprzecza.

Chiński niszczyciel Nanchang

Niszczyciel Nanchang jest to pierwszy statek typu 055, który wszedł do służby w 2020 roku. Jest to także najnowocześniejsza maszyna tego typu w chińskiej armii. Źródła podają, że do tej pory wyprodukowano co najmniej sześć okrętów wojennych.

Niszczyciele są klasyfikowane przez USA jako krążowniki. Są one wykonane w technologii stealth (obniżona wykrywalność). Specjalna konstrukcja komina dymnego zmniejsza sygnaturę podczerwieni i sygnaturę radarową. Podobno okręt odznacza się także obniżonymi sygnaturami elektromagnetycznymi i sygnaturami szumu.

Może osiągnąć prędkość 30 węzłów (56 km/h) i napędzany jest przez cztery turbiny gazowe QC-280. Okręt ma długość 180 m i szerokość 20 m, jest także w stanie pokonać około 9300 km. Dodatkowo może przewozić dwa śmigłowce średniego udźwigu i wyposażony jest w hangar rufowy oraz w platformę lądowania dla śmigłowców. Pełna wyporność statku wynosi od 12 000 do 13 000 ton.

Jakie jest uzbrojenie chińskiego okrętu typu 055?

Podstawowym uzbrojeniem, które znajduje się na chińskim niszczycielu, są pociski przenoszone w 112-komórkowym pionowym systemie startowym (VLS). System służy do wystrzeliwania pocisków, które mogą być kierowane na cele nawodne i podwodne. Komórki wchodzące w skład tego sprzętu mogą być załadowane różnego typu pociskami, w zależności od wykonywanej misji. VLS jest znacznie bardziej odporny na uszkodzenia od swoich poprzedników i jest w zasadzie niezawodny. Na statku znajdują się także większe komórki, z których najprawdopodobniej mogą być wystrzeliwane przeciwokrętowe pociski balistyczne.

Eksperci sądzą, że okręt może przenosić wymiennie lub grupowo pociski ziemia-powietrze HHQ-9, przeciwokrętowe pociski manewrujące YJ-18, pociski manewrujące CJ-10, a także torpedy przeciw okrętom podwodnym.

Pociski HHQ-9 to półaktywne radarowe pociski samonaprowadzające dalekiego zasięgu - mogą osiągnąć cele oddalone o 250 km. Osiadają one prędkość powyżej Mach 4, czyli ponad 4 770 km/h. Rakiety mają długość 6,8 m i masę prawie dwóch ton. Pociski Y-J-18 mają zasięg aż 540 km, ale są nieco wolniejsze od poprzedniej rakiety - mogą poruszać się z prędkością do Mach 3. Są naprowadzane przez system nawigacji satelitarnej BeiDou. Mogą przenosić głowice wybuchowe o masie 300 kg lub głowicę przeciwradiacyjną, która służy do niszczenia elektroniki na krótkim dystansie.

Rakieta CJ-10 jest pociskiem poddźwiękowym o bardzo dużym zasięgu - 1 500 km. Niektóre źródła podają, że maksymalny zasięg może wynosić... 4 000 km. Mogą one przenosić zarówno konwencjonalne głowice o masie aż 500 kg, jak i głowice jądrowe. Mają skomplikowany system naprowadzania, który opiera się o inercyjny system nawigacji, nawigację satelitarną, dopasowanie konturów terenu i prawdopodobnie o korelator obszaru mapowania sceny cyfrowej.

Na okręcie zamontowany jest również 11-lufowy system uzbrojenia bliskiego zasięgu H/PJ-11 30 mm i 24-komorowa wyrzutnia rakiet ziemia-powietrze krótkiego zasięgu HQ-10. Część wyrzutni może być załadowana flarami, które mają na celu zmylić wrogie rakiety, czy aktywnymi wabikami wyposażonymi w małe zakłócacze o częstotliwości radiowej. Ponadto mogą się tu znajdować małe pociski przechwytujące.

Spekuluje się, że w przyszłości niszczyciele typu 055 będą uzbrojone w lasery i/lub elektromagnetyczne railguny. Są to urządzenia silnikowe, które nie zawierają materiałów wybuchowych, za to wykorzystują siłę elektromagnetyczną do wystrzeliwania pocisków o dużej prędkości.

Co jeszcze potrafi najnowocześniejszy statek w chińskiej armii?

Niszczyciel tego typu jest w stanie "ułatwić dowodzenie grupą bojową i elementami wspierającymi". Okręt posiada dwupasmowy system radarowy - zamontowane są panele AESA (Active Electroniced Array) typu S-band Type 346B oraz panele X-band.

Według chińskich źródeł radar ma zdolność anty-stealth, dzięki czemu może wykryć wrogie "niewykrywalne" statki. Ponadto sprzęt może być wykorzystany do naprowadzania pocisków antysatelitarnych. Okręt posiada także specjalne systemy służące do walki elektronicznej oraz systemy elektroniczne środków wsparcia (ESM). Najprawdopodobniej zamontowane są tu systemy czujników elektrooptycznych i podczerwieni oraz sonary.