Wspólną historię należy zacząć od roku 1683, kiedy armia chińska z rozkazu cesarza Kangxi z dynastii Qing zajęła Królestwo Dongning, które panowało na wyspie Tajwan. Obszar ten był następnie pod chińskim panowaniem przez 212 lat, w ciągu których na wyspę przybyło tysiące imigrantów z ówczesnego Państwa Środka. W tym wybuchło kilka zbrojnych powstań przeciwko okupantom. W 1887 roku Tajwan został samodzielną chińską prowincją.

W 1895 roku po wojnie japońsko-chińskiej wyspa została przekazana Japonii. W ramach oporu miejscowa ludność utworzyła Republikę Tajwanu (Republikę Formozy), która stosunkowo szybko upadła. W 1945 roku prowincja powróciła do Chin.

Wojna domowa i powstanie dwóch chińskich rządów

W Państwie Środka, w 1949 roku miała miejsce wojna domowa, w której stronami był przywódca Republiki Chińskiej Czang Kaj-szek oraz przywódca komunistów Mao Zedong. W wyniku swojej przegranej Czang Kaj-szek wraz ze swoimi zwolennikami, uciekł na Tajwan - tam kontynuowali swoje dalsze rządy.

Obalony rząd Republiki Chińskiej, który znajdował się na Tajwanie, podkreślał, że reprezentuje "całość Chin". Czang Kaj-szek prowadził na wyspie władzę dyktatorską, tłumił wszelkie przejawy działań opozycyjnych.

W latach 50. XX wieku pomiędzy komunistyczną Chińską Republiką Ludową znajdującą się na kontynencie, a Republiką Chińską na Tajwanie trwała otwarta wojna. Z kolei w latach 60. Chiny kontynentalne poszły w stronę samoizolacji, a Tajwan w stronę polityki liberalnej, do której dołączyły Stany Zjednoczone. Do 1971 roku Republika Chińska na Tajwanie w ONZ była reprezentantem "całych Chin", dzięki poparciu USA i ich sojuszników. Z kolei komunistyczne Chiny dążyły ciągle do ograniczenia wpływu rządu na Tajwanie w międzynarodowej polityce.

W 1979 roku rząd USA zerwał stosunki dyplomatyczne z Tajwanem, nawiązując jednocześnie oficjalne stosunki dyplomatyczne z Chinami kontynentalnymi. W ten sposób uznali, że to właśnie rząd w Pekinie jest jedynym reprezentantem Chin. Za Stanami Zjednoczonymi poszło większość państw na świecie, przez to polityczna izolacja Tajwanu trwa do dzisiaj.

Chiny i Tajwan obecnie

W 2005 roku weszła w życie ustawa antysecesyjna, którą uchwalił komunistyczny rząd Chin, która nakazuje użycie siły w przypadku prób formalnego zadeklarowania niepodległości przez Tajwan.

Do dzisiaj Chińska Republika Ludowa uważa Tajwan za swoją integralną część i agresywnie sprzeciwia się wszelkim próbom nawiązywania sojuszów przez nieuznawany wyspiarski kraj. Obecnie USA otwarcie wspiera Tajpej, zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym i militarnym.