Niemiecki dziennik "Handelsblatt" przypomniał, że bardzo podobna sytuacja z Belgią była w latach 90-tych, kiedy do tego państwa trafiały "krwawe diamenty" z Afryki. Pieniądze z obrotu kamieniami szlachetnymi napędzały okrutne wojny domowe w kilku państwach tego kontynentu. Handel trwał w najlepsze do 2003 r., kiedy to ONZ wprowadził proces certyfikowania pochodzenia diamentów Kimberley (KPCS). Wszystko po to, by zagwarantować, że nieoszlifowane kamienie nie pochodzą z kopalni, których zyski napędzają wojny.

"Diamentowa" mieszanka

Zakaz kupowania rosyjskich diamentów wprowadzony przez sankcje nie dotyczył tak zwanej "przesyłki mieszanej". Ten oszukańczy proceder polegał na tym, że do paczki z 98 diamentami z Rosji dorzucano po jednym diamencie z takich krajów jak Kanada czy Botswana. Wtedy przesyłka oficjalnie nie zawierała diamentów z Rosji, ale była traktowana jako "przesyłka mieszana". Ten prosty trick pomaga Rosji sprzedawać diamenty na takim samym poziomie, jak przed agresją na Ukrainie.

Zdjęcie Przed agresją na Ukrainę przez Antwerpię przechodziło ok. 25 proc. diamentów pochodzących z Rosji / 123RF/PICSEL

Problem polega na tym, że ukrycie pochodzenia diamentów jest bardzo łatwe. Wystarczy, że właściciele kopalni sprzedają surowe kamienie około dwudziestu hurtownikom, a ci je mieszają i następnie sprzedają dopisując na certyfikatach: "pochodzenie mieszane".

Rząd w Kijowie od samego początku domagał się wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania "przesyłek mieszanych" i zatrzymania strumienia diamentów, które trafiły do Belgii. Według nieoficjalnych informacji docierających z kancelarii prezydenta Ukrainy jest coraz większa szansa, że wkrótce Belgia wreszcie wyrazi zgodę na wprowadzenie sankcji na rosyjskie diamenty.