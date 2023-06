Sobotni rajd Jewgienija Prigożyna na Moskwę okazał się potwornym ciosem dla rosyjskich propagandzistów. Flagowy program propagandy Kremla "Wieczór z Władimirem Sołowiowem" na kanale Rossija 1 pokazał, jak bardzo decyzja tzw. wagnerowców i samego Prigożyna zaskoczyła dziennikarzy opłacanych przez Kreml.

- Wczoraj był przerażający dzień, przygotowywałem się na najgorsze - takimi słowami rozpoczął program prowadzący i widać było, że komentowanie rajdu wagenrowców na Moskwę przychodzi mu z ogromnym trudem. W pewnym momencie pojawił się nawet polski wątek, kiedy Władimir Sołowiow zauważył, że Prigożinowi i wagnerowcom pomyliły się kierunki - zamiast na Warszawę ruszyli na Moskwę.

25 tysięcy uzbrojonych żołnierzy, z systemami obrony powietrznej, ponad tysiącem samochodów. I co oni robią? Ruszają, ale nie na Kijów, nie na Lwów, nie na Warszawę, ale na Moskwę! propagandzista Władimir Sołowiow

Tuż po Sołowiowie głos zabrała kolejna, czołowa postać z rosyjskiej propagandy, wielka miłośniczka wojny i Putina dziennikarka Margarita Simonjan. Z trudem dobierając słowa powiedziała, że tego dnia po powrocie z rejsu po Wołdze nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje w Rosji. - Zbrojny bunt? Pomyślałam, że to jakiś sen - mówiła Simonjan.

Rosyjska propagandzistka dodała, że wszystkim - cytat - "normalnym ludziom chodzi o zwycięstwo nad Ukrainą i NATO", a wojna domowa takiego zwycięstwa nie zagwarantuje. Jej opis okrucieństw wojny domowej z 1917 roku był bardzo przerażający.

Simonjan sugeruje, że zwykli Rosjanie mogą stracić nos lub zostać nabici na pal, jeśli w Rosji wybuchnie wojna domowa. Zobaczcie, jak spokojnie o tym wszystkim mówi, kiedy opisuje tortury podczas ostatniej rosyjskiej wojny domowej. treść komentarza na Twitterze do fragmentu programu "Wieczór z Władimirem Sołowiowem"