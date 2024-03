W ostatnich kilkudziesięciu godzinach, w północnej Polsce odkryto trzy balony meteorologiczne wysłane prawdopodobnie przez Rosjan z obwodu królewieckiego. Może to być kolejna prowokacja Kremla, która ma na celu wywołanie niepokojów społecznych i zakłócenie aktywności wojskowej. Przypominamy, że obecnie m.in. w Polsce trwają największe od kilku dekad ćwiczenia krajów NATO. Realizowane są z myślą o przeciwdziałaniu prowokacji Rosji, a nawet przygotowaniu do wojny.

Reklama

W cieniu tych wydarzeń, do Polski został dostarczony pierwszy z dwóch zamówionych w lipcu ubiegłego roku, przez ministerstwo Mariusza Błaszczaka i rząd PiS, szwedzkich samolotów wczesnego ostrzegania i dowodzenia Saab 340B AEW-300 klasy AEW&C (Airborne Early Warning and Control), które mają za zadanie wykrywać takie prowokacje i pozwolić je szybko neutralizować. Kontrakt opiewa na kwotę 230 milionów złotych, co daje nam 115 milionów złotych za każdą maszynę. Umowa przewiduje również szkolenia oraz zaplecze logistyczne i serwisowe.