Spektakularny sukces Rosjan. Eksplozja amerykańskiego systemu HIMARS

Rosjanie zniszczyli system HIMARS na Ukrainie

Miało to miejsce na granicy obwodów chersońskiego i mikołajowskiego, kilkadziesiąt kilometrów od linii frontu. Siły Zbrojne Ukrainy atakowały za jego pomocą oddziały agresora na brzegach Dniepru. Z ujawnionych informacji wynika, że HIMARS został zniszczony za pomocą pocisków wystrzelonych z systemów artyleryjskich Tornado-S, które otrzymały jego precyzyjną lokalizację z drona.

Systemy M142 HIMARS to jedna z najpotężniejszych broni krótkiego zasięgu typu ziemia-ziemia do niszczenia najróżniejszych pojazdów bojowych czy składów amunicji. To lekka wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet amerykańskiej firmy Lockheed Martin. Została opracowana pod koniec lat 90. XX wieku dla armii Stanów Zjednoczonych.