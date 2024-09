Bayraktar TB2

Drony Bayraktar TB2 to tureckie konstrukcje, które wsławiły się szczególnie podczas pierwszych miesięcy obrony Ukrainy przez pełnoskalową inwazją Rosji. To statek powietrzny kategorii MALE (Medium-Altitude Long-Endurance), który może przenosić różny podwieszany ładunek. Bayraktar TB2 może być wykorzystywany do misji rekonesansu, ale także ataku na cele naziemne po zamontowaniu na nim uzbrojenia jak kierowane bomby MAM-L i MAM-C.

Parametry taktyczno-techniczne Bayraktara TB2:

Długość: 6,5 m

Rozpiętość skrzydeł: 12 m

Maksymalna masa startowa: 700 kg

Masa: 145 kg

Prędkość maksymalna: 220 km/h

Pułap: 8200 m

Zasięg lotu: 150 km

FlyEye

Skonstruowane przez firmę WB Electronics FlyEye to lekkie bezzałogowce przeznaczone do obsługi nawet przez jednego żołnierza. Obok głównych misji rekonesansu, może wykonywać misje lekkiego transportu najważniejszych przesyłek czy nawet przenosić niewielkie uzbrojenie precyzyjne. W swojej głowicy posiada kamerę z 30-ktronym przybliżeniem oraz kamerę z termowizją, dzięki której zapewnia dobry obraz w nocy. FlyEye jest niezwykle kompaktową maszyną i można go przygotować do startu w mniej niż 10 minut. Jest wypuszczany z ręki, nie wymaga katapult, dzięki czemu można zachować większą dyskrecję podczas operacji.

Parametry taktyczno-techniczne drona FlyEye:

Długość: 1,8 m

Rozpiętość skrzydeł: 3,6 m

Masa całkowita: 12 kg

Udźwig: 2 kg

Prędkość maksymalna: 120 km\h

Pułap: 3500 m

Zasięg lotu: 180 km