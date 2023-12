Powstaje sieć umocnień na granicy z Białorusią i Rosją

Chociaż tego typu umocnienia powstają od początku wybuchu wojny, to jednak w ostatnim czasie zwiększono skalę ich budowania. Rosjanie, w wyniku swoich porażek na froncie w obwodzie charkowskim i donieckim, coraz częściej dokonują ataków na granicę w obwodzie sumskim w Ukrainie. Grupy agresorów często przekraczają granicę i dokonują ataków na obiekty cywilne w pobliskich miejscowościach w celu zastraszenia tamtejszej ludności.

Chociaż te rosyjskie rajdy nie są prowadzone na dużą skalę, to może bardzo szybko się zmienić. Rosjanie mogą w ten sposób przygotowywać się do większej ofensywy, która ma pozwolić im szybciej dostać się do Kijowa. Przypominamy, że Kreml zgromadził w rezerwie na froncie 300 tysięcy żołnierzy oraz tysiące czołgów i wozów opancerzonych.