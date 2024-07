Duży okręt wojenny poszedł na dno. Bolesna strata lokalnej potęgi

Co zniszczyło nowoczesną fregatę?

Na ten moment irańskie media podają, że w wyniku zatonięcia rannych została nieokreślona liczba osób. Niepotwierdzone informacje mówią także o śmierci dwóch oficerów irańskiej marynarki wojennej.

Według irańskich mediów powodem zatonięcia fregaty Sahand był incydent podczas napraw. Na okręcie miało dojść do wybuchu, po którym zaczął ten nabierać wody.

Niemniej nieznane są wszystkie szczegóły zdarzenia, aby dokładnie wskazać powód straty. Ze względu na bliskość innych statków, mogło dojść do wypadku podczas cumowania innej jednostki. Nie można także wykluczyć sabotażu.

Fregata Sahand była chlubą Iranu

Sahand był fregatą klasy Mudże, które stanową o sile marynatki wojennej Iranu. Konstrukcję okrętu zakończono w 2012 roku, jednak przedłużające się doposażenie sprawiło, że wszedł do służby dopiero w roku 2018. Obok wspomnianych nieoficjalnych operacji na Morzu Czerwonym, Sahand brał udział w akcjach antypirackich przy wybrzeżach Iranu. Chociażby naprawy w porcie Bandar Abbas miały go przygotować do polowania na piratów na Oceanie Indyjskim.

Konstrukcja fregaty Sahand bazowała na brytyjskiej fregacie projektu Vosper Mark 5. Posiada zmieniony kształt burt, które mogły być próbą zmniejszenia sygnatury radarowej okrętu. Dosyć niedawno irańska fregata otrzymała pakiet ulepszeń. Zawierał nowy radar AESA i zestaw sensorów oraz podwojenie liczby pocisków antyokrętowych i dodanie nowych pocisków przeciwlotniczych.

Zdjęcie Fregata Sahand / @Mundo__News / Twitter

Parametry taktyczno-techniczne fregaty Sahand

Długość: 100 m

Szerokość: 12 m

Zanurzenie: 3,25 m

Wyporność: 2000 t

Napęd: 2x silniki diesla o łącznej mocy 20000 KM



Prędkość maksymalna: 56 km/h

Uzbrojenie: 1x działo 76 mm Fajr-27, 1x działko 40 mm Kamand CIWS, 2x działka przeciwlotnicze 20 mm Oerlikon, 2x karabiny maszynowe 12,7 mm, 2x potrójne wyrzutnie torped ASW, 4x pociski przeciwokrętowe C-803, 4x pociski przeciwlotnicze Sayyad-2