W ten sposób rosyjskie BWP padły łupem ukraińskich T-64, które czekały na dogodny moment, jednak nie spodziewały się, że zobaczą Rosjan nacierających bez jakiegokolwiek pomysłu. Tak oto stali się jednymi z kolejnych ofiar najpopularniejszego czołgu ukraińskiej armii.

T-64BV. Obrońca ukraińskiej ziemi

BWP-1 spotkały przeciwnika spoza swojej ligi, czołgi T-64BV. Uzbrojone w 125-mm działo 2A46M-1 mogły bez problemu przebić cienki pancerz rosyjskich wozów. Gdyby zaszła potrzeba ukraińscy pancerniacy mogliby nawet użyć karabinu maszynowego NVST kalibru 12,7 mm, aby dosłownie posiekać BWP-1.

T-64BV to wprowadzona w 1985 roku modyfikacja sowieckiego czołgu T-64B ze zwiększoną ochroną przeciwpancerną i przeciwradiacyjną

T-64BV to wprowadzona w 1985 roku modyfikacja sowieckiego czołgu T-64B ze zwiększoną ochroną przeciwpancerną i przeciwradiacyjną / VoidWanderer / Wikipedia

T-64BV chroniony jest pancerzem reaktywnym Kontakt-1. Zapewnia on przyzwoitą ochronę przed lekkimi pociskami ręcznych wyrzutni czy granatników ppanc. chociażby z RPG-7. Niemniej dla bardziej współczesnych czołgów czy wyrzutni jest łatwo przebijany. Dlatego Ukraińcy wolą trzymać te czołgi w ukryciu, aby atakowały, gdy Rosjanie niczego się nie spodziewają.

Zdjęcie