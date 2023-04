Eksperymentalna broń USA w Ukrainie. "To odmieni oblicze wojny"

Nowy pakiet militarnej pomocy Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy opiewa na 2,5 miliarda dolarów (ponad 10 miliardów złotych). Znajdują się w nim m.in. ogromne ilości wszelkiej maści amunicji, ciężkiego sprzętu, systemów obronnych oraz eksperymentalna broń, która będzie siała postrach wśród rosyjskich oddziałów.

Chodzi o 10 mobilnych systemów pocisków naprowadzanych laserowo przeznaczonych do szybkiego i skutecznego niszczenia dronów. To broń, na którą Siły Zbrojne Ukrainy czekały od samego początku wybuchu wojny. Rosjanie bardzo często wykorzystywali różne drony do przeprowadzania ataków na np. obiekty infrastruktury krytycznej.

Eksperymentalna broń antydronowa USA w Ukrainie

Pentagon chciałby nie tylko przetestować rozwijaną w USA broń do niszczenia dronów w realnych warunkach wojny, ale również te systemy mają w końcu wspomóc armię w niszczeniu irańskich dronów Shahed-136. Rosja zakupiła setki takich maszyn, a ich niskie koszty produkcji, nie przekraczające 20 tysięcy dolarów za sztukę, sprawiają, że są idealną bronią, o wiele lepszą od rakiet, do niszczenia wybranych celów.

Eksperymentalna broń niebawem dostarczona przez USA do Ukrainy to najnowsze systemy naprowadzanych laserowo pocisków Counter Unmanned Aerial Systems (C-UAS). Jak dowiedział się serwis Defense One, broń ta została opracowana i dostarczona przez amerykańską firmę SAIC. Podobno systemy zostały przekazane Pentagonowi całkiem niedawno, bo na początku bieżącego roku.