To jednak nie wszystko, bo Siły Zbrojne Ukrainy coraz odważniej atakują cele położne na terytorium Federacji Rosyjskiej. O jednym z nich, przeprowadzonym wczorajszej nocy, poinformował na swoim Telegramie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Z tego wpisu dowiadujemy się, że chociaż dokładna skala zniszczeń jest wciąż ustalana, to według wstępnych analiz zniszczonych zostało około 200 dronów-kamikadze przechowywanych w magazynie dronów szturmowych w obwodzie orłowskim .

W artykule pojawia się także były dowódca pułku, znak wywoławczy Fidel, który ujawnił, że Ukraina posiada drony zdolne do osiągania zasięgu do 2000 km, aby razić cele na terenie Rosji. W raporcie nawiązano do przeszłych ataków, w tym ataku na rosyjską bazę lotniczą Engels i podkreślono użycie ukraińskiego drona An-196 Liutyi.

Rosyjska publikacja Argumenty i Fakty sugeruje też, że Ukraińskie Siły Powietrzne zintensyfikowały swoje operacje w pobliżu granicy z Rosją, rozmieszczając amerykańskie myśliwce F-16 , co może zmienić dynamikę działań powietrznych w konflikcie. I choć brakuje tu konkretnych dowodów na poparcie tych twierdzeń, to zdaniem jej autorów myśliwce prowadzą ćwiczenia symulacyjne, naśladując ataki w kierunku Zaporoża oraz Donieckiej Republiki Ludowej, potencjalnie z użyciem pocisków powietrze-powietrze.

Zaobserwowane trasy lotów sugerować mają, że samoloty ćwiczą złożone manewry, w tym wykorzystanie wielu lotnisk do szybkiego tankowania i uzbrajania, prawdopodobnie w celu przeprowadzenia uderzeń na cele głęboko na obszarach konfliktu. Wcześniej F-16 były mniej widoczne we wschodniej Ukrainie, koncentrując się głównie na szkoleniach w zachodniej części kraju. I niezależnie od tego, ile w tym prawdy, wyraźnie widać, że wprowadzenie ich do działań wojennych mocno zaniepokoiło Rosję, choć skuteczność tych myśliwców w rękach Ukrainy jest trudna do oszacowania.