Flota Czarnomorska. Jakie stanowi zagrożenie dla Ukrainy?

Spis treści: 01 Co to jest Flota Czarnomorska?

02 Jakie okręty są we Flocie Czarnomorskiej?

03 Fregata Admirał Griegoriewicz we Flocie Czarnomorskiej

04 Okręt desantowy Ropucha we Flocie Czarnomorskiej

05 Okręt desantowy Tapir we Flocie Czarnomorskiej

06 Flota Czarnomorska i okręt podwodny Projektu 636.3

Rosyjskie zgrupowanie wojskowe na Morzu Czarnym obejmuje co najmniej sześć okrętów i dwie łodzie podwodne. Jednostki są wyposażone w ponad 50 pocisków manewrujących i mają być gotowe do przeprowadzania ostrzałów rakietowych - alarmuje armia ukraińska.

W komunikacie przekazano też zaktualizowane informacje na temat niedzielnych ataków wroga w obwodzie odeskim.

- W ciągu minionej doby rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku regionu odeskiego dziewięć rakiet, głównie z samolotów bojowych. Sześć spośród tych pocisków zostało zneutralizowanych przez ukraińską obronę przeciwrakietową. Uderzenia uszkodziły podstację energetyczną i gazociąg, zniszczyły też kilka prywatnych domów i tereny rekreacyjne. Niestety ucierpieli cywile - relacjonowało dowództwo.

Ukraińskie siły zbrojne poinformowały również, że najeźdźcy stracili w sobotę i niedzielę na południu kraju (w obwodach odeskim, mikołajowskim i chersońskim) 107 żołnierzy, a także m.in. jeden czołg, cztery transportery opancerzone i zestaw artyleryjsko-rakietowy Pancyr-S.

W niedzielę dowództwo "Południe" potwierdziło zniszczenie trzech rosyjskich okrętów w pobliżu Wyspy Węży na Morzu Czarnym. Zatopiono dwa kutry desantowo-szturmowe Raptor oraz kuter desantowy Sierna, natomiast trzeci Raptor został poważnie uszkodzony. Siły ukraińskie atakowały przy użyciu tureckich dronów Bayraktar. Zginęło 46 żołnierzy wroga.

Co to jest Flota Czarnomorska?

Jest to związek operacyjno-strategiczny pamietającym czasy Imperium Rosyjskiego. Obecnie stanowi element Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej, odpowiada za działania na Morzu Azowskim, Czarnym i Śródziemnym. Poza Flotą Czarnomorską w ramach Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej mamy Flotę Bałtycką, Flotę Północną oraz Flotę Oceanu Spokojnego.

Oficjalnymi celami Floty Czarnomorskiej zdefiniowanymi przez Rosją są:



Ochrona stref ekonomicznych i obszarów działalności przemysłowej

Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi

Realizacja polityki zagranicznej rządu w ważnych gospodarczo obszarach światowych wód morskich

W ramach wojny w Ukrainie. Celem floty jest blokada ukraińskich portów oraz ostrzał obiektów. Poza tym Flota nic nie może jednak zrobić. Jakikolwiek desant w rejonie Odessy skończył by się masarką.

Jakie okręty są we Flocie Czarnomorskiej?

Okręt flagowy Floty Czarnomorskiej krążownik Moskwa został zatopiony przez Ukraińców za pomocą dwóch pocisków Neptun, co było dla Rosjan ogromną stratą. Pomimo tej straty Flota Czarnomorska cały czas zachowuje pokaźną siłę.

W jej skład wchodzi 5 fregat, w tym trzy nowoczesne fregaty klasy Admirał Grigorowicz, 7 okrętów podwodnych, 3 okręty patrolowe, 5 jednostek do zwalczania okrętów podwodnych, 6 korwet rakietowych, 5 kutrów rakietowych, 9 trałowców oraz 13 okrętów i łodzi desantowych (Projekt 1171 typ Tapir, Projekt 775 typ Ropucha oraz 775M typ Ropucha II).

Fregata Admirał Griegoriewicz we Flocie Czarnomorskiej

Fregata Admirał Grigorowicz została zbudowana w 2010 roku. Ma ona 124,8 metra długości, 15,2 metra szerokości, 4,2 metra zanurzenia. Uzbrojenie stanowi armata uniwersalna A-190 kalibru 100 mm, dwa zestawy systemu artyleryjskiego obrony bezpośredniej AK-630M kal. 30 mm, wyrzutnie rakietowe pionowego startu systemu Sztil-1 dla 36 przeciwlotniczych pocisków 9M317M o zasięgu do 50 km oraz uniwersalna wyrzutnia rakietowa pionowego startu 3S14 UKSK dla 8 przeciw-okrętowych rakiet P-800 Oniks oraz rakiet z rodziny Kalibr (Klub-N). Fregata jest wyposażona w lądowisko i hangar dla jednego śmigłowca Ka-27. Koszt pojedynczej sztuki to 500 milionów dolarów. Fregata wzięła udział w wojnie w Syrii, w której była odpowiedzialna za odpalanie pocisków Kalibr. W wojnie w Ukrainie pełnią one podobną rolę. Jeden z okrętów miał również strącić drona Bayraktar TB2.

Zdjęcie Fregata Admirał Grigorowicz / Wikipedia

Okręt desantowy Ropucha we Flocie Czarnomorskiej

Typ radzieckich okrętów desantowych z okresu zimnej wojny. Architektura okrętów jest typowa dla okrętów desantowych podchodzących do brzegu, ze wznoszącym się pokładem dziobowym, furtą na dziobie i nadbudówką zajmującą śródokręcie i rufę Uzbrojenie artyleryjskie okrętów stanowią cztery armaty uniwersalne kalibru 57 mm AK-725 w dwóch dwudziałowych wieżach i kierowanych radarami artyleryjskimi Bars. Jedna Ropucha może przenieść na ląd 340 żołnierzy i 10 czołgów lub 12 wozów rodziny BTR.

Zdjęcie Okręty desantowe projektu 775 / Wikipedia

Okręt desantowy Tapir we Flocie Czarnomorskiej

Okręt desantowy projektu 1171 (w kodzie NATO Aligator) należy do klasy dużych okrętów desantowych. Pierwsze prace koncepcyjne rozpoczęły w 1959 roku, jednostki weszły do służby 5 lat później. Stworzono 14 takich okrętów w latach 1964-1975, większość z nich została jednak wycofana w latach 1992 i 1995 roku. W 2008 roku dwa takie okręty zostały włączone do Floty Czarnomorskiej. Jest to przestarzały okręt, który może przewozić od 300 do 425 żołnierzy i 20 czołgów lub 40 bojowych wozów piechoty lub 1000 ton materiałów. Okręty tej klasy poruszają się z prędkością 16 do 18 węzłów i obsługiwane są przez 55-osobową załogę. Uzbrojone są w jedną wyrzutnię pocisków niekierowanych GRAD oraz jedno działo 57 mm i dwa działka przeciwlotnicze 25 mm.

Zdjęcie Okręt desantowy Projektu 1171 / Wikipedia

Flota Czarnomorska i okręt podwodny Projektu 636.3

Jest to zmodyfikowany poradziecki okręt 877EKM Kilo z wydłużonym kadłubem. Względem oryginałów poza właśnie kadłubem zwiększono ogólną moc generatorów diesla, przy jednoczesnym zmniejszeniu prędkości głównego wału napędowego. Okręty te odpalały pociski rakietowe Kalibr do ukraińskich celów lądowych.

Zdjęcie Okręty podwodne projektu 877 / Wikipedia

Zawinięcie do portu przez większość okrętów Floty Czarnomorskiej może być tylko chwilową przerwą w działaniach i służy uzupełnieniu amunicji i paliwa. Z drugiej jednak strony może też świadczyć o zmniejszeniu aktywności wojskowej Rosji.