Francja mówi Rosji dość. Rząd wyśle potężne rakiety na Ukrainę

Francuzi przekażą Ukrainie pociski SCALP-EG

Francuzi mieli już przekazać Ukrainie ok. 70 sztuk pocisków SCALP. Dostawę 40 sztuk zapowiedziano na początku bieżącego roku, a teraz pojawiła się informacja o kolejnych 40. Wcześniej Ukraińcy mogli dysponować ponad 20 sztukami tej broni, co oznacza, że do tej pory łącznie użytych na froncie było i niebawem będzie ponad 100 sztuk tych francuskich pocisków.

Pociski manewrujące dalekiego zasięgu SCALP-EG mają bliźniaczą konstrukcję ze słynnymi brytyjskimi pociskami Storm Shadow, dzięki którym Ukraińcy zniszczyli wiele rosyjskich samolotów, śmigłowców czy okrętów. SCALP-EG oferują ok. 300 kilometrów i mogą być odpalane z ukraińskich bombowców Su-24. Oznacza to, że samoloty mogą podlecieć do linii frontu i tym samym zwiększyć zasięg pocisku.